¿Está quebrado el fútbol colombiano?, lo que cree importante directivo

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, manifestó que los equipos en Colombia no pasan una buena situación económica, y que la plata del fútbol beneficia a los jugadores y a los empresarios.

"En el fútbol colombiano los que ganan plata son los jugadores y los empresarios, los clubes no. El club grande que no vende jugadores", aseguró el dirigente en declaraciones al programa el VBAR de Caracol Radio.



Pero el dirigente fue más allá, con preocupantes declaraciones para la Liga. "Lo que pasa es que el fútbol colombiano está quebrado, nadie lo dice, lo ingresos que tienen los equipos no alcanzan para mantenerlos".



Por otro lado, el dirigente del América se refirió al caso legal que mantiene el club con el Deportes Tolima, por el caso del jugador Rafael Carrascal:



"El Tolima está reclamando una indemnización por Carrascal, ellos tienen un cálculo, nosotros otro, será el tribunal el que decida, pero sabemos que tenemos que pagar", dijo.



Frente a la situación del jugador Duván Vergara, Gómez aseguró que tiene contrato hasta junio, pero que la opción de compra es imposible de pagar para el club.



DEPORTES