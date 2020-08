Problemas para Tulio Gómez: nuevo capítulo de la tutela de Acolfutpro

Desde el pasado 10 de agosto, la jueza 17 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá falló una acción de tutela en favor de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

En el fallo, se le ordenó al máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, rectificar unas declaraciones contra el buen nombre y la honra de la agremiación y de sus representantes legales, Carlos González Puche y Luis Alberto García Suárez.



Tres días después, la misma jueza, Rosa Esperanza Hernández Aguirre, aclaró los alcances del fallo y dio 48 horas de plazo para que Gómez hiciera la rectificación. Sin embargo, eso todavía no ha ocurrido.



Por esta razón, la jueza envió un nuevo requerimiento al dirigente del América para que dé cumplimiento al fallo de tutela o “aporte las pruebas que pretenda hacer valer en el presente trámite”. De no hacerlo, el siguiente paso será dar apertura a un incidente de desacato.



En junio de este año, Gómez aseguró en declaraciones a la prensa que Acolfutpro extorsionaba a los futbolistas. Esto sucedió después de que la agremiación denunciara presuntos atrasos en los pagos de salarios de los jugadores, quienes sufrirían incumplimientos desde marzo pasado.



