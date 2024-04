Tulio Gómez hace llamado de atención a los hinchas del América: 'Increible'

la liga de fútbol femenina en Colombia no pasa por un buen momento en lo que a aficionados se refiere. Por una parte, los equipos no promocionan de la misma manera su equipo de mujeres que el masculino y, por otra, los hinchas no asisten al estadio a ver a las mujeres.

El año pasado, incluso, se tenía incertidumbre acerca del formato de la liga porque, según las jugadoras, no había mucho apoyo de los directivos. Algo que claramente causó polémica en los fanáticos del fútbol que buscan que Colombia siga los pasos de una liga como la española en terminos de acompañamiento.

Sumado a esto, este año los clubes participantes bajaron de 17 a 15 en el torneo local con la ausencia de equipos como el Once Caldas, que incluso llegó a vender abonos incluyendo los partidos femeninos a principio de temporada para cancelar el proyecto tiempo después .

En un partido entre Barcelona y Wolfsburgo por la ida de la final de la Champions League Femenina, asistieron 91.648 personas e impusieron un récord mundial. En Colombia, el récord se impuso en 2022, América se enfrentaba al Deportivo Cali y reunía en el Pascual Guerrero a 37.100 espectadores.

Sin embargo, esa cantidad de hinchas no han vuelto a verse en los partidos de "las diablas rojas", y así lo evidenció este viernes 12 de abril en su cuenta de 'X' el expresidente del club. En una publicación de la cuenta del América Femenino, las jugadoras reaccionaban a la cifra de entradas vendidas para el partido del sábado 13 ante Millonarios.

Con gestos de decepción y tristeza, en un acto por intentar vender más, jugadoras como Natalia Giraldo, arquera del conjunto escarlata, pedían acompañamiento: "Nos tienen que acompañar, van muy poquitas, apóyennos más".

Cuando vas liderando la liga, el equipo masculino juega de visitante y se han vendido 14 entradas.



pic.twitter.com/JFffdPGy3D — América Femenino (@DiablasRojas) April 12, 2024

Respondiendo esta publicación, Tulio Gómez, expresidente del América, le recordó a la hinchada la posición en la que está el equipo femenino. "Increíble, solo 14 boletas vendidas. El mejor equipo de la liga. Y eso que somos la mejor hinchada de Colombia".

pic.twitter.com/8vYzj2M8cO — Tulio Gómez (@tulioagomez) April 12, 2024

El América de Cali ocupa actualmente la primera posición en el futbol profesional colomnbiano. Este sábado a las 7 p.m. se enfrentará a millonarios, un duelo atractivo en el que el "rojo" intentará acabar con el invicto del equipo capitalino. Hasta ahora, no ha habido pronunciamiento sobre el incremento en la venta de las boletas de parte del club.