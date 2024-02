Tulio Gómez explota por polémicas arbitrales en Envigado vs. América

El fútbol colombiano vuelve a estar en polémica por cuenta de los arbitrajes y las decisiones del VAR. Esta vez sucedió en el Polideportivo Sur, en el empate de Envigado 1-1 con América de Cali en la fecha 7 de la Liga.

El árbitro Ferney Trujillo y los asistentes VAR dejaron dudas y despertaron críticas por sus intervenciones.



Al América no le dieron un penalti en el primer tiempo en una muy discutida acción. El delantero escarlata ganó la posición y Felipe Jaramillo le lanzó la patada a destiempo por detrás, acción que el VAR omitió.

No se puede entender:@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Col.

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo



El defensa Jaramillo llega tarde, de forma imprudente golpea al delantero Garcés, el cual le había ganado la posición. Jaramillo se toma la cabeza dando a entender que se equivocó. pic.twitter.com/1kjnjGnQgx — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

Ahí no paró la polémica. En la segunda parte, cuando América tenía la victoria prácticamente en el bolsillo, el VAR señaló un supuesto penalti en una jugada sutil, en tiempo agregado. Bayron Garcés pateó y puso el 1-1.

Super ultra mega Terrible...@EnvigadoFC vs @AmericadeCali

Liga Colombiana

Fecha 7

Árbitro: Ferney Trujillo

Var: Heider Castro



Minuto 90: Si esto es falta ... Apaga y vámonos....



Trujillo es un arbitrico...es beneficiado por ser paisano de Imer Machado... pic.twitter.com/wXxHNVZzQC — Wilmer Barahona H. (@ArbitrajeFrente) February 18, 2024

💥 POLÉMICA EN ENVIGADO: Las dos jugadas que perjudicaron a América en el Polideportivo Sur ❌



👉 Penal omitido en el 1T para los "Escarlatas"



😵‍💫 Penal de broma en favor de Envigado



👎 Floja actuación de Ferney Trujillo y su equipohttps://t.co/JhbVlE2K8W — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) February 18, 2024

Reacciones en América

Las dos acciones generaron la ira en el cuadro americano. El que no tardó en pronunciarse fue el máximo dueño, Tulio Gómez, quien en sus redes sociales publicó:



"Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un Penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Arbito central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!!".



EL TIEMPO supo que Gómez envió el mismo mensaje en el chat grupal de presidentes del fútbol colombiano, para hacer más contundente su queja.

Increíble lo que pasó hoy en Envigado, primero nos niegan un Penal clarísimo, y luego en los últimos minutos del partido se inventaron un penal para negarnos el triunfo, Arbito central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!! — Tulio Gómez (@tulioagomez) February 18, 2024



