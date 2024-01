Insólito: Tulio Gómez culpa a su hija de la no llegada de Ricardo Gareca al América

La novela del técnico del América de Cali está a punto de terminar, pues se anuncia que ya hay un acuerdo para que el venezolano César Farías se haga cargo del conjunto vallecaucano, pero el tema no acaba ahí.

Luego de una semana de muchos rumores, de la salida de Lucas González, la opción de contar con el chileno Arturo Vidal y de la posibilidad de contratar a Ricardo Gareca, el elenco caleño cerrará al estratega que el año pasado estuvo con Aguilas Doradas.

¿Qué pasó?

Es claro que el tema de Gareca no está cerrado, al menos para ‘buscar el culpable’ para que la operación cambiara de rumbo y el argentino no llegara a Cali.



Tulio Gómez, máximo accionista del club, en una entrevista que concedió a Zona Libre de Humo en Cali, habló claro y sentenció a Marcela Gómez, su hija, a quien señaló de haber cometido un error.



La presidente del conjunto americano, en un video horas después de la comunicación en la que decía que González no era más el DT, dijo que desistían de ir por Vidal y que le apuntarían a contratar a Gareca, algo que no se dio.

Arturo Vidal y Tulio Gómez. Foto: EL TIEMPO

“Yo le dije a Marcela ‘acabamos con lo de Vidal, acá no estamos montando una subasta’ Vidal y el agente se comportaron como unos caballeros, pero desistimos de esa contratación. Nosotros tenemos buena amistad con Gareca y dijo ‘Vamos con Gareca’ y lo anunció”, comentó el dirigente.



Y agregó: “Ya la Federación dijo, ‘uy como así, es el técnico que queremos, aceleremos’. Nos critican por hacer y por no hacer. Ella cometió un error, porque pensó que ya era un hecho”.



Finalmente, Gareca no se sentará en el banco americano, que tiene todo listo para anunciar a Farías como el nuevo DT.

