Tulio Gómez, presidente del América de Cali, ha estado en boga luego de que versiones de prensa aseguraran que tiene intenciones de lanzarse a la Alcaldía de Cali para las próximas elecciones.

El dirigente manizaleño, reconocido por su experiencia en el negocio de supermercados, fue consultado por EL TIEMPO sobre sus aspiraciones políticas.



Esto, a la luz del eco que ha tenido en el último tiempo la supuesta relación entre fútbol y política que existe en otras grandes ciudades, como en Barranquilla, con el caso del Junior y la familia Char. Tema que fue noticia por el rimbombante fichaje de Juan Fernando Quintero en pleno año electoral.



'Los Char tienen sus estrategias políticas y les da resultado'

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Desde hace algunos meses algunos líderes empresariales me vienen pidiendo que me lance a la Alcaldía. Lo he venido pensando pero aún no me he decidido, la verdad. No estoy desesperado por llegar a la Alcaldía, si aparece un buen candidato que trabaje para la ciudad prefiero apoyarlo, pero si decido lanzarme de candidato, lo haría por firmas para no amarrarme a ningún político", declaró de entrada Gómez sobre las informaciones de prensa.



"Necesitamos recuperar Cali, que tengamos seguridad, orden, movilidad, arreglar la malla vial,mermar el desempleo, etc. Hay que proyectar la ciudad a largo plazo. En el 2036, Cali cumplirá 500 años y debemos tenerla muy bien", añadió sobre el sentir que podría inspirar su candidatura política.



Interrogado por un posible temor a las críticas que ha recibido la familia Char, por ser dueña del Junior de Barranquilla a la vez que uno de sus integrantes es alcalde de la ciudad, Gómez expresó:



"Los Char tienen sus estrategias políticas y les da resultado, eso es válido y no lo critico, pues en el mandato de ellos la Barranquilla ha progresado mucho. En mi caso no lo he hecho por que aún no me he decidido ser candidato. Si tuviera planes electorales habría contratado a Rodallega para lograr un impacto publicitario, mi objetivo es que America sea campeon nuevamente. En mi concepto ser campeones es la mejor campaña para cualquier equipo. Cuando eres campeón la hinchada te ama, cuando no lo eres la hinchada no te ama".

