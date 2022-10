La Dimayor sorteó este sábado los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso, con Fortaleza y Quindío como cabezas de serie. Y en esta fase se repetirá un duelo que en su momento fue polémico.

El sorteo determinó que, otra vez, Fortaleza y Llaneros quedaran en el mismo grupo semifinal, el A, junto a Barranquilla y Boyacá Chicó.



En la zona B, jugarán Deportes Quindío, Atlético Huila, Tigres y Real Santander.

Por qué la píca entre Fortaleza y Llaneros

:Lo sucedido hace un año entre Fortaleza y Llaneros fue polémico. Estos dos equipos y Unión Magdalena llegaron a la última fecha de la semifinal con opciones de clasificar a la final.



Fortaleza no dependía de nadie y tenía que derrotar a Bogotá para meterse en la pelea por el ascenso. Sin embargo, perdió 2-3. Ese resultado obligaba a Llaneros a ganar por más de dos goles o al Unión a triunfar por cualquier resultado.



Llaneros estaba arriba 1-0 pero, inexplicablemente, en los últimos minutos Unión Magdalena le dio vuelta al marcador, ante la evidente pasividad de la defensa del equipo de Villavicencio, que recibió dos goles en tiempo de reposición.

Facebook Twitter Linkedin

Llaneros vs. Unión Magdalena Foto: Dimayor - Vizzor Image



La Dimayor anunció una investigación y el 31 de diciembre del año pasado exoneró de cualquier responsabilidad al Unión Magdalena, que logró el ascenso. Luego, el 23 de mayo, castigó a cuatro jugadores con siete meses de suspensión: Manuel González, Jorge Duván Mosquera, Daniel Ramírez y Carlos Hincapié.



Sin embargo, el club apeló y la sanción fue levantada. Todos, menos Hincapié, siguen jugando en Llaneros.



Ahora, los dos equipos se encuentran otra vez en el mismo cuadrangular y, de hecho, se enfrentarán en la primera fecha de la semifinal, en Techo, en día y horarios que aún no han sido anunciados por la Dimayor.

Así quedaron los cuadrangulares semifinales de la B

Grupo A



Fortaleza CEIF

Barranquilla FC

Llaneros

Boyacá Chicó



Grupo B



Deportes Quindío

Atlético Huila

Tigres FC

Real Santander

Luego de conocer a los ocho clasificados del #TorneoBetPlayDIMAYOR II-2022, los clubes se preparan para los Cuadrangulares Semifinales del campeonato. Conoce como quedaron los grupos y más detalles en el link 👇https://t.co/P4uXfpGT4m pic.twitter.com/cF3U03sQPa — DIMAYOR (@Dimayor) October 9, 2022

Primera fecha de los cuadrangulares

Fortaleza CEIF vs Llaneros

Boyacá Chicó vs Barranquilla



Atlético Huila vs Deportes Quindío

Real Santander vs Tigres



DEPORTES