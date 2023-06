La última fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso entregará los dos equipos que llegarán a la final del semestre. Seis de los ocho participantes conservan opciones de alcanzar esa instancia.

En el grupo A, Llaneros y Fortaleza permanecen en carrera, mientras Real Cartagena y Deportes Quindío ya no tienen ninguna opción y deberan esperar al segundo semestre del año.

En el B, en cambio, todos llegan vivos a la última fecha: Cúcuta Deportivo, Valledupar, Patriotas y Cortuluá.

Así van los cuadrangulares de la B, a una fecha del final. pic.twitter.com/yj3YZP4DOR — José Orlando Ascencio (@josasc) June 7, 2023

Así está el panorama para la última fecha de la B

En el grupo A, Fortaleza perdió la posibilidad de clasificar anticipadamente a la final, tras perder 0-1 contra Llaneros en Techo, el domingo, con un gol de Neider Ospina, de penalti, en el minuto 90+7.



El equipo bogotano ya no depende de sí mismo: tendrá que ganarle como visitante al ya eliminado Real Cartagena y esperar que Llaneros, líder con 10 puntos, no derrote al Deportes Quindío en Villavicencio.



Otro que perdió la oportunidad de clasificar anticipadamente a la final fue Cúcuta Deportivo, que empató como visitante 1-1 contra Valledupar. Más temprano, Cortuluá y Patriotas igualaron sin goles.

Juntos en el General en busca de la final. ⚡️ pic.twitter.com/snHnZMnkVr — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) June 7, 2023

Esos resultados dejaron a los cuatro equipos con opción. La primera la tiene el Cúcuta, que será finalista del semestre si vence este fin de semana a Cortuluá en el General Santander.



Su rival también tiene opción, pero depende de ganar y de que haya empate entre Patriotas y Valledupar, que jugarán en Tunja.



Los boyacenses, que cuentan con el 'punto invisible' por haber sido cabeza de serie, tienen que ganar y que Cúcuta no lo haga para ser finalista. Por su parte, los vallenatos también necesitan una victoria y que los motilones no sumen de a tres para clasificar.



Cabe recordar que el equipo que gane el primer semestre aún no tiene ascenso asegurado. Deberá jugar una final con el vencedor del segundo torneo, en partidos de ida y vuelta, para conseguir cupo en la primera división.



