¡Definidas! Así se jugarán las llaves del Torneo de ascenso

Se hizo el sorteo de las fechas 17 y 18 del Torneo de ascenso, que se jugarán a partido de ida y vuelta hasta definir los ocho clasificados.



Le puede interesar: (Tolima, a revalidar su gran presente en Liga, ahora en la Suramericana).

Cabe recordar que, según las modificaciones que se le hicieron al torneo, finalizada la fecha 15, se conformaron 8 llaves por sorteo y serán enfrentamientos en partidos de ida y vuelta.



Así completarán la fecha 16 y 17 de la Fase I. Las llaves se conformaron teniendo en cuenta el puesto ocupado en la tabla de posiciones de la fase todos contra todos del Torneo de ascenso.



También lea: (Santa Fe vs. América, el partidazo de los octavos de la Copa Colombia).



Los clubes que ocupen la primera (1ª) hasta la octava (8ª) posición, serán cabezas de serie de las llaves y los clubes en la novena (9ª) decimosexta (16ª) posición se ubicarán en cualquiera de las llaves por sorteo. Serán locales en la fecha 17 (partido de vuelta), los clubes cabeza de serie.

Así quedó el sorteo:

Unión Magdalena vs. Real San Andres

Leones vs. Boca Juniors

​Cortuluá vs. Real Cartagena

Quindío vs. Orsomarso

Valledupar vs. Barranquilla

Huila vs. Tigres

Llaneros vs. Fortaleza

Bogotá vs. Atlético



DEPORTES