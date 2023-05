La Dimayor definió este lunes los grupos para los cuadrangulares semifinales del primer semestre en el torneo de ascenso. Llaneros y Patriotas son los cabezas de serie.

Los ocho equipos se reparten en dos cuadrangulares. El primero de cada grupo clasifica a la final del semestre.



El ganador de ese duelo tendrá cupo en la final anual, en la que enfrentará al vencedor del segundo semestre por el primero de los dos ascensos a la primera división del fútbol colombiano.



Si un mismo equipo gana los dos torneos, ascenderá directamente y el otro cupo en la A lo jugarán los dos primeros de la reclasificación anual.



El segundo ascenso lo definirán el perdedor de la final anual contra el primero de la reclasificación del 2023. Si el mismo equipo que pierde la final es el primero del acumulado, jugará en la A en 2024.

Los grupos de las semifinales del torneo de ascenso

Grupo A

Llaneros

Quindío

Real Cartagena

Fortaleza



Grupo B

Patriotas

Cúcuta

Cortuluá​

Valledupar



La primera fecha quedó definida así:

Grupo A

Fortaleza vs. Real Cartagena

Quindío vs. Llaneros



Grupo B

Cortuluá vs. Cúcuta

Valledupar vs. Patriotas





