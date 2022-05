Los ocho equipos que jugarán por la posibilidad de ser el primer finalista para el ascenso a la primera división quedaron definidos este martes, cuando se jugó la última fecha de la fase todos contra todos.

No hubo cambios en la última jornada entre los ocho primeros y así, Tigres, Llaneros y Boyacá Chicó se unieron a los cinco equipos que ya habían asegurado la clasificación: Leones, Fortaleza, Quindío, Real Cartagena y Bogotá.

Leones y Fortaleza quedaron sembrados como cabezas de serie de los cuadrangulares, cuyo sorteo se realizó este martes. Los grupos quedaron así:



Grupo A: Leones, Real Cartagena, Boyacá Chicó y Llaneros.



Grupo B: Fortaleza, Quindío, Tigres y Bogotá.

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares

La primera jornada de los cuadrangulares semifinales se jugará este fin de semana, así: Real Cartagena vs. Llaneros, Boyacá Chicó vs. Leones, Quindío vs. Fortaleza y Bogotá vs. Tigres.



El ganador de cada cuadrangular clasifica a la final semestral, que se jugará en partidos de ida y vuelta. El ganador de ese duelo se asegura un cupo en la final anual.

Cómo se definen los dos ascensos a la A



En el segundo semestre se jugará el segundo torneo, ya con la presencia del Cúcuta Deportivo, que fue readmitido por la Dimayor. El formato será igual: una fase todos contra todos, dos cuadrangulares y una final semestral.



Los ganadores de los dos semestres se enfrentan en una final. El ganador ascenderá a la A y el perdedor jugará por el segundo ascenso contra el primero de la reclasificación anual.



En caso de que el primer equipo del acumulado sea el mismo que ganó la final, el perdedor jugará contra el siguiente club de la reclasificación. Pero si el perdedor de la final anual también es el primer reclasificado, ascenderá directamente.



