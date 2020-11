Definidos los cuadrangulares del torneo de ascenso

Se sortearon este lunes los cuadrangulares del Torneo de Ascenso, que tiene como cabezas de serie a Unión Magdalena y a Cortuluá. Grandes enfrentamientos se verán en lucha del anhelado regreso a primera división.



Grupo A

Cortuluá

Bogotá

Valledupar

Leones



Grupo B

Unión Magdalena

Quindío

Llaneros

Atlético Huila

Primera fecha

Grupo A

Cortuluá vs. Bogotá

Leones vs. Valledupar



Grupo B

Llaneros vs. Unión Magdalena

Quindío vs. Huila





