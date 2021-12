Deportivo Cali ya está instalado el domingo en el primer partido de la final de la Liga 2021-II. Solo falta conocer su rival en esa última instancia. Los aspirantes son los dos equipos que disputaron el título en el primer semestre, Deportes Tolima y Millonarios. A las 7:45 de la noche será la última batalla para ambos, tanto en Ibagué como en El Campín.



En el caso del Tolima, el actual campeón del fútbol colombiano, la tarea depende de sí mismo. Le alcanza con ganar o empatar, en un partido contra el que, en teoría, es el rival más débil del grupo B, Alianza Petrolera.

Cuentas claras en el Tolima

Las cuentas le dan para clasificar incluso perdiendo, si es que Millonarios no gana, y hasta si los azules suman de a tres, dependiendo de la diferencia de goles. Hoy, Tolima tiene +6 y Millonarios, +3.



Los antecedentes, además, favorecen la esperanza del Tolima. En 10 partidos contra Alianza Petrolera en Ibagué, solamente ha perdido uno, y hay que ir hasta el 13 de abril de 2014 para encontrar esa victoria. Anotaron Danovis Banguero para el local y Ayron del Valle y Víctor Castillo para los aurinegros.



Al frente de esa ilusión de título tolimense está un hombre de la casa, Hernán Torres, que ya supo salir campeón con el equipo de su tierra a mitad de año y también con Millonarios en 2012-II.



Además, Torres fue el responsable del regreso del América a la primera división, después de cinco años de calvario en la B. Ningún técnico del fútbol colombiano se puede dar el lujo de decir que ha sido campeón en las dos categorías (solamente ahora lo podría hacer Jaime de la Pava, que dio la vuelta olímpica tres veces en la A con América y puede hacerlo en la B con Cortuluá, que aún no ha podido jugar la final del Torneo contra Unión Magdalena).



Torres, a los 60 años, quiere lograr un inédito bicampeonato para el vinotinto y oro. “Ante Alianza sé que no me van a regalar nada, vamos a trabajar y va a ser una final también”, dijo Torres, cargado de realismo, para aterrizar a sus hinchas. Pero quién le quita esa ilusión al Tolima...

Millos sueña

Millonarios celebra su gol contra Tolima. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Del otro lado está Millonarios, que, a la misma hora que el campeón recibe a los de Barrancabermeja, se jugará todo contra América en El Campín.



Ahora es cuando duelen los puntos perdidos contra este mismo rival en Barranquilla, que le volteó el partido en cinco minutos, o los dos empates contra Tolima que pudieron ser victorias, una, por un penalti errado por Juan Pablo Vargas en tiempo de reposición, en el Murillo Toro, y la otra, por un descuido defensivo que le costó el 1-1 definitivo en el minuto 90. Para no hablar de la gran cantidad de goles que ha fallado a lo largo de la serie semifinal.



“Esto no es de merecimiento, es de hacerlos goles. Nos ha pasado en partidos anteriores, en 10 minutos hemos perdido 7 puntos. Era importante ganar y a todas las plazas salimos a ganar, a proponer, no somos miedosos. A veces dejamos espacios por buscar los partidos. Tiramos 40 centros que podrían haber terminado en gol”, dijo el DT de Millonarios, Alberto Gamero, otro que ya sabe qué es salir campeón: lo hizo con Boyacá Chicó en 2008-I y con Tolima en 2018-I.

Pero ahora tiene que dejar todo eso atrás y pensar en hacerle goles, y muchos, al América, un rival al que, además, hace rato no le gana en Bogotá. La última, el 4 de marzo de 2018 (3-1, con un tanto de Ayron del Valle y un doblete de Andrés Cadavid para los azules, con descuento de Kevin Ramírez para los rojos).



Las cuentas de Millonarios pasan por los dos estadios: ganar y que pierda Tolima y hacer cuentas con la diferencia de goles. De entrada, necesitaría una derrota del campeón por 1-0 y un triunfo propio por 3-0 para clasificar. Obviamente, si le marcan más goles a Tolima, el listón baja. Muy difícil, pero en Millos no han perdido la ilusión.





