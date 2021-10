Santa Fe sigue sin perder con Méndez, pero no le rinde en la Liga

Una buena noticia para Santa Fe: sigue sin perder desde que Grigori Méndez asumió la dirección técnica en reemplazo de Harold Rivera. Ya son seis partidos sin derrotas.

La mala: de a uno no le va a rendir mucho. Esas seis fechas sin derrotas se resumen en apenas dos triunfos y cuatro empates; el más reciente, el de este viernes en Ibagué, 0-0 contra Deportes Tolima, que deja al equipo todavía por fuera de los ocho, en el puesto 13, con 14 puntos, a tres del octavo, pero con un panorama que podría cambiar en los partidos del fin de semana.



No fue un gran partido de Santa Fe. Es un equipo en el que el orden existe, en el que la lucha hace parte de su ADN, pero en el que las ideas escasean de la mitad de la cancha hacia adelante y por eso, los remates al arco tampoco abundan: apenas dos en 90 minutos, y uno de ellos, como por no dejar, en un remate de lejos de Carlos 'La Roca' Sánchez, tratando de sorprender al portero William Cuesta.



Hay que decir que tampoco fue muy generoso lo del Tolima, sorprendido y enredado por Santa Fe, con un poco más de armas para inquietar a su rival, pero que ahora entró en una sequía ofensiva a la que debe encontrarle una solución: ya son 216 minutos sin anotar.



Fue un partido plano, con pocas emociones, con algunos intentos en el juego aéreo, pero con un letargo del que ninguno de los dos equipos pudo salir. Santa Fe se conformó tanto con el 0-0 que hasta su arquero, Leandro Castellanos, fue amonestado por perder tiempo.



Santa Fe también regresa de Ibagué con una preocupación: Alexánder Mejía, jugador clave en la recuperación del equipo en las últimas jornadas, salió golpeado.



El mediocampista recibió un fuerte golpe en la rodilla derecha de parte de Juan David Ríos, en la primera etapa. Aunque logró terminarla y alcanzó a salir al campo para la segunda etapa, solo aguantó cinco minutos y pidió el cambio.



En la próxima fecha, el 11 de octubre, Santa Fe visitará a Patriotas en Tunja, y luego vendrá el clásico contra Millonarios.



