Santa Fe sale a cuadrar caja para seguir soñando con la clasificación

Santa Fe no ha perdido desde que Grigori Méndez llegó a la dirección técnica en reemplazo de Harold Rivera, pero la reacción que ha tenido el equipo, en los cinco partidos bajo el mando del bogotano, no ha sido suficiente para estar más cerca del trancón de la mitad de la tabla.

Los rojos están en el puesto 14 de la clasificación de la Liga, con apenas 13 puntos, a cuatro del octavo lugar, que hoy ocupa Atlético Bucaramanga. Hay otros tres equipo que tienen los mismos 17: Junior, Quindío y Jaguares; este último, parcialmente por fuera de la zona de clasificación.



(Lea también: ¿Juan Manuel Lillo, reemplazo de Ronald Koeman en el Barcelona?)



Santa Fe siguen con la caja descuadrada y tendrán que empezar a ajustar su balance de puntos en dos partidos seguidos como visitantes: primero, este viernes, contra el campeón Deportes Tolima, en Ibagué (6 p. m., con señal de Win Sports +), y luego, contra Patriotas, uno de los equipos de la parte baja de la tabla, en Tunja (el 11 de octubre, a la misma hora).



“Siempre buscamos detalles, pero rescato la madurez de todo el equipo para afrontar los momentos difíciles, para unirse y mirar hacia adelante”, dijo Méndez luego del triunfo 3-1 contra Envigado, el sábado en El Campín.



(Además: Michael Schumacher: nuevas revelaciones sobre su estado de salud)



Para llegar al promedio histórico con el que ha clasificado el octavo en los torneos cortos de 20 fechas (30,9; en plata blanca, 31 unidades), a Santa Fe le faltan 18 puntos. Y solamente le quedan cuatro partidos como local, dos de ellos muy complicados: el clásico contra Millonarios, el 17 de octubre; contra Jaguares, el fin de semana del 31 del mismo mes; contra Junior, el 14 de noviembre, y contra Águilas Doradas, el 28 de noviembre, en la última jornada.



Aparte de los dos juegos mencionados contra Tolima y Patriotas, Santa Fe será juez, como visitante, de los equipos que están peleando por no descender: Atlético Huila, en Neiva, el 24 de octubre, y Deportes Quindío, en Armenia, el 7 de noviembre. Y tendrá un partido más por fuera de Bogotá, contra Once Caldas, el 21 de noviembre.



Si gana todos los partidos que le quedan como local, la obligación es conseguir, al menos, seis unidades más. Y si pierde puntos como local, pues la exigencia va a aumentar.



(En otras noticias: Compañero de Falcao dice que no le han pagado y vive en pésimas condiciones)

La entrada a los ocho le ayudaría mucho a Santa Fe para pensar en un cupo a torneo internacional por la vía de la reclasificación: hoy, el equipo es quinto en el acumulado del año, con 47 puntos. Pero cabe recordar que lo que se consiga en las fases finales sigue contando para esa tabla, por lo cual una eliminación podría ser muy dolorosa. Un buen resultado en Ibagué es clave para que Santa Fe mantenga la ilusión.



​DEPORTES

Más noticias de Deportes