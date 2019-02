Tolima como local en Techo buscara su primer triunfo en la Liga

Buscando sacudirse de la derrota en el arranque de la Liga ante América, donde los errores defensivos menguaron la intención de sumar los tres puntos, Deportes Tolima abre su participación en el campeonato como “local” en el estadio Metropolitano de Techo enfrentando a Águilas de Rionegro este lunes después de las 8:00 p.m., esta localìa se da por el mejoramiento que se está ejecutando de la grama en el Manuel Murillo Toro.

Para este compromiso el técnico Alberto Gamero revolucionó la nómina de convocados, incluyendo en la lista de viajeros hacia Bogotá a: Yeison Gordillo, Jaminton Campaz, Nilson Castrillón y el protagonista de la novela de pretemporada Omar Albornoz, tres de ellos con alta opción de ser titulares ante los antioqueños.



Por tema medico sale de convocatoria Daniel Cataño, mientras que por disposición técnica son desafectados: Alex Castro, Juan Guillermo Arboleda y Leyvin Balanta; así mismo de cara al partido contra los dirigidos por el tolimense Jorge Luis Bernal se cambiaría el modulo, pasando a jugar con un 4-4-2, para aprovechar las condiciones de Diego Valdés y Luis Caballero que dejaron buena impresión en sus movimientos durante el juego de mitad de semana.



“Yo vine a trabajar para el equipo, a aportar mis condiciones para ganar cosas importantes, estamos empezando el torneo, tuvimos un traspiés, pero sabemos de nuestras condiciones y ahora como locales tenemos que marcar diferencia y ser contundentes para sumar de a tres, Águilas viene de perder los dos partidos anteriores, pero eso no puede hacer que nos relajemos y miremos por encima del hombro al rival” indicó el delantero Diego Valdés al finalizar el trabajo del domingo previo al viaje.



En defensa se cambiará el lateral por derecha, con la llegada de Nilson Castrillón se gana en salida y equilibrio para dosificar la presencia en el área rival en función de ataque, de igual forma se dará continuidad a la pareja de centrales Quiñones y Mosquera en una muestra de confianza por parte del técnico Gamero.



Con la variante en el esquema táctico, se ubicaría dos volantes de contención que son agresivos en marca y con alto grado de sacrificio como Yeison Gordillo y Carlos Robles aplicando un doble cinco, para apostar por la salida desde los extremos con Luis González y Omar Albornoz.

Rionegro Águilas espera enderezar su mal inicio en la Liga

Una goleada de tres goles en Cúcuta y una derrota 0-1 en casa frente Alianza Petrolera, en el inicio de la Liga I-2019, tienen a Rionegro Águilas con los nervios de punta y con los objetivos claros de una victoria cuando visite este lunes a Deportes Tolima.



Y no es para menos, pues el equipo antioqueño esperaba arrancar de una forma muy diferente el campeonato, ya que es uno de los equipos que mejor se armó este semestre, un total de diez incorporaciones nuevas, pensando tanto en la Liga como en la Copa Suramericana.



“No arrancamos el torneo de la mejor manera, vamos a corregir los errores que hemos cometido en estos dos partidos anteriores. Tenemos que mejorar y sacar un resultado positivo frente a Tolima, lo necesitamos. La misión es retomar lo que habíamos hecho el torneo anterior que llegamos a semifinales jugando un buen fútbol”, expresó con preocupación el volante Leandro Velásquez.



El argentino señaló que en el grupo hay un cierto malestar por no haber comenzado bien estas dos fechas, pero que la esperanza y el optimismo también están presentes y esperan este lunes ‘enderezar’ el rumbo.



“Desgraciadamente este año no arrancamos de la mejor manera, pero esto apenas comienza. Hay que ser fuertes y estar conscientes de lo que nos estamos jugando para sacar esto adelante”, confesó.



Finalmente, del rival Tolima, manifestó: “Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival, con jugadores de jerarquía, reconocemos que va a ser un partido complicado. Necesitamos los puntos”.



La principal novedad en el equipo que dirige el técnico Jorge Luis Bernal se centrará en el espacio que dejó Carlos Ramírez, en el juego contra Alianza, cuando fue expulsado con tarjeta roja. El defensor estará dos fechas suspendido. En su lugar estaría Jerson Malagón.



Finalmente, las estadísticas señalan que de diez partidos que han jugado antioqueños y tolimenses en la Liga, desde el año 2011, Tolima tiene una vitoria, Rionegro Águilas ha conseguido cuatro y han empatado en cinco ocasiones. En cuanto a los goles a favor el conjunto de Bernal ha conseguido 12 y el de Alberto Gamero 10.

Alineaciones proables:

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Danobis Banguero: Carlos Robles, Yeison Gordillo, Luis González, Omar Albornoz: Luis Nery Caballero, Carlos Valdés.

D.T.: Alberto Gamero.



Rionegro Águilas: Juan David Valencia; Daniel Muñoz, Álvaro Angulo, Jerson Malagón y Hanyer Mosquera; Francisco Rodríguez, David Contreras, Jáder Obrian y Leandro Velásquez; Mauricio Gómez y Miguel Murillo.

D.T.: Jorge Luis Bernal.





Guillermo González

Para El Tiempo

Ibagué





Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro