Día, hora y sede del Tolima vs. Nacional

El partido de cuartos de final de la Copa Colombia entre Tolima y nacional, que fue aplazado debido al no préstamo del estadio centenario de Armenia, se jugará el próximo jueves 21 de enero, desde las 3:15 de la tarde, en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Dimayor tuvo que reprogramar las fechas de los partidos por la semifinal de la Copa, los cuales estaban previstos para este 20 y 21 de enero, al 27 y 28 del mismo mes.



Esto debido a no dar ventaja deportiva a los otros equipos clasificados en esta instancia como Independiente Medellín, Deportes Quindío y Deportivo Pasto.



La entidad, además de confirmar las nuevas fechas para estos encuentros, no definió una fecha para la gran final.



Cabe destacar que tanto el partido pendiente de cuartos de final, como las semifinales y el juego por el título serán a partido único, si no hay ganador en los 90 minutos, se definirá el clasificado por lanzamientos desde el punto penal.



