El calendario dice que el puente se termina con el lunes festivo, pero para el fútbol colombiano, la fiesta es este domingo. En la noche habrá un nuevo campeón de Liga. El último partido del semestre se verá por Win Sports+, desde las 7 de la noche.

La estrella iluminará en una ciudad colombiana. Puede ser en Medellín, donde los hinchas de Atlético Nacional ven cerca, muy cerca, la estrella 17 de su historia, para ratificarse como el más veces campeón del fútbol colombiano, ahora, con mucha más ventaja sobre sus más inmediatos seguidores. Y también puede ser en Ibagué, la sede del último partido del campeonato. Los fanáticos del Deportes Tolima tienen todo el derecho a soñar. ¿Por qué no?

Nacional se ilusiona

Atlético Nacional enfrenta al Deportes Tolima en la final del fútbol profesional colombiano. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

El 3-1 del miércoles en la cancha del Atanasio Girardot, ratificado en el escritorio el viernes tras un reclamo de su rival, les da alas para soñar. ¿Y por qué no, si hasta la magia del fútbol les está dando una mano? O si no, que lo digan los seguidores verdes que no se cansan de repetir, desde todos los puntos de vista, con cámaras profesionales o con las de los celulares, un gol de Yerson Candelo, desde más atrás de la mitad de la cancha, que destrabó el miércoles un partido muy complicado y le dio a Nacional una ventaja muy importante.



“Creo que es un sueño, un sueño que se está volviendo realidad. Uno como entrenador y como exjugador de Nacional, es increíble lo que estoy viviendo junto con mi familia. Creo que uno está tranquilo, como que arriba, yo no sé, hay algo que nos está ayudando mucho, porque ver ese gol de Candelo… Hay que darles mérito a los que están arriba, a mi mamá, mis ángeles, los suegros…”. La frase es de Hernán Darío Herrera, un paisa de 64 años, nacido en Angelópolis, criado en Caldas y formado como jugador en la casa verde.

Herrera ya sabe qué es dar una vuelta olímpica vestido de verde y blanco. Lo hizo como jugador, y de los buenos, muy buenos, en 1981, cuando el Nacional dirigido por Osvaldo Juan Zubeldía dominó un cuadrangular en el que estaban los campeones de los dos años anteriores, América y Junior, y un equipo que emergía en lo más alto de la Liga tras ser inquilino del sótano del campeonato durante casi dos décadas: el Deportes Tolima en el que Gabriel Camargo comenzaba como dirigente y un joven portero esperaba una oportunidad, Hernán Torres.



“Este equipo ha conseguido carácter, cuando nos hacen gol nos hacemos más bravos. Tolima es un gran equipo y Nacional lo controló”, declaró Herrera tras el partido de ida de la final.



El ‘Arriero’ ha sabido juntar a muchos experimentados con otros más jóvenes que piden pista y aprenden rápido. Uno de ellos es Daniel Mantilla, que llegó desde La Equidad y ahora sabe que tiene con qué pelear un título y lo mejor, no se niega el sueño de ganarlo.

“Dimos un paso importante hacia el título, pero falta el partido de vuelta en Ibagué. Hay que salir con las mismas ganas, tenemos un marcador importante, pero queremos proponer y ganar. Nos hemos recuperado bien para jugar de la mejor manera”, dijo Mantilla en conferencia de prensa antes del segundo partido de la final.

Tolima, a remontar

Sergio Mosquera volvió a anotar un gol clave para el Tolima. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Al otro lado, en Ibagué, sueñan con una remontada que no parece fácil. Solamente una vez, en toda la historia del fútbol colombiano, el equipo que perdió el partido de ida de la final por dos goles de diferencia logró dar la vuelta olímpica.



Fue Atlético Nacional, en el primer semestre de 2017. Ese equipo, que un año antes ganó la Copa Libertadores, sacó toda su jerarquía para remontar un 2-0 en contra: goleó 5-1 al Cali para ganar la estrella 16.



Deportes Tolima quiere dejar de lado la historia, las estadísticas que en el papel no le favorecen, y, sobre todo, el hecho de no haber podido cerrar una final como campeón jugando en su estadio, el Manuel Murillo Toro. Las tres estrellas que adornan su escudo se cosieron jugando como visitante: en 2003-II, contra Deportivo Cali en el Pascual Guerrero; en 2018-I, contra Nacional, en el Atanasio Girardot, y en 2021-I, contra Millonarios, en El Campín.



Pese a ello, Tolima, hace poco, rompió un maleficio que llevaba 28 años: dar una vuelta olímpica en su casa. Lo hizo contra el Deportivo Cali en la Superliga de este año. Tras igualar 1-1 en Palmaseca, el vinotinto y oro selló un título inédito en sus vitrinas al ganar 1-0 en el Murillo Toro, con gol de Michael Rangel.

El mismo Hernán Torres que apareció como arquero emergente en un partido contra Nacional, en El Campín, en el octogonal de 1981, es el que sueña, 41 años después, con su tercer título de Liga, tras conseguirlo con Milllonarios en 2012-II y con el propio Tolima hace un año, en Bogotá.



“Esto no se ha terminado, tenemos una diferencia de 2-0, pero faltan 90 minutos, que sigan teniendo fe, en su equipo en su grupo. Lo ha demostrado en todo lo que llevamos en los torneos, es un equipo que no se vence y que no se rinde. Lo vamos a dar todo; vamos a dejar la vida, si toca dejarla, en la cancha. Confíen en su equipo, confíen en su grupo, en lo que tienen y lo que se ha construido”, enfatizó Torres en rueda de prensa.

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima Foto: Dimayor



“Esto es una final y si se equivoca, el rival le cobra. Y más contra Atlético Nacional. Aprovecharon los errores nuestros en los tres goles. La gente está celebrando, hay que dejarlos celebrar, faltan 90 minutos. Están celebrando su trabajo, sacaron adelante su partido. Cometimos errores garrafales, ahora esperamos el juego en Ibagué”, agregó el entrenador del Tolima.



Torres tiene pasado como portero y sabe lo que significa un error en una final. En 1981, debió entrar de emergencia en reemplazo de Oscar Héctor Quintabani, en un partido contra Nacional. La primera pelota que tocó fue gol: un tiro libre de César Cueto que se le coló entre las manos. El técnico de entonces, Pedro Nel Ospina, le dio confianza y Tolima, con él en el arco, clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.



En el juego en Medellín, el portero ecuatoriano Alexander Domínguez falló. Torres salió a respaldarlo. “Somos seres humanos, y así como se equivocó esta vez, nos ha salvado en partidos importantes, nos ha salvado en Copa Libertadores. Es un arquero mundialista, es un excelente arquero. Yo también fui arquero y me equivoqué. Pero no solo él se equivocó, también se equivocaron los compañeros, no lo respaldamos empatando el partido. Y yo también soy el responsable”, dijo Torres.



Quedan 90 minutos, Medellín e Ibagué tienen la fiesta lista y preparada. ¿Dónde brillará esta noche la primera estrella de 2022?



JOSÈ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc

