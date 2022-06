Deportes Tolima busca remontar este domingo el 1-3 que encajó en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay ante Nacional (7 p. m., Win Sports+).



Los dirigidos por Hernán Torres están disputando su tercera final consecutiva de liga. En la primera vencieron a Millonarios, mientras que en la segunda, disputada en diciembre del año pasado, cayeron con el Deportivo Cali.



Es por eso que el domingo, el Deportes Tolima tratará de remontar en un estadio Manuel Murillo Toro que se prevé esté lleno para levantar su cuarta liga colombiana y ratificar que es el mejor equipo de Colombia en la actualidad.

A escasas horas de que ruede la pelota, Torres ratificó que cree en la remontada y que su equipo competirá por quedarse con el título.

'Vamos a competir a muerte para ser campeones'

Hernán Torres, técnico del Deportes Tolima. Foto: Dimayor. VizzorImage

¿Hay posibilidades de remontar?



"La fe está intacta. Estamos convencidos de lo que somos, del grupo que tenemos. Vamos a competir a muerte para ser campeones. Haremos todo por cumplir nuestro sueño".



¿Anderson Plata está para jugar?



"Hasta el domingo va a darse la última valoración. El domingo en la mañana sabré si Plata puede o no jugar. Ya en el camerino daremos la noticia".



El planteamiento del partido



"Tolima va a hacer lo que ha hecho siempre. Nosotros no vamos a cambiar nada. El fútbol es el deporte de multitudes porque todos tienen sus conceptos. Todo el mundo puede ver el juego a su manera. Tolima tiene un estilo que ha consolidado y que aplicará mañana ante Nacional".



¿Cómo manejar la ansiedad por marcar los goles que necesitan?



"La mayoría de nuestros jugadores han sido campeones. Sabemos que tenemos la necesidad, pero haremos un partido inteligente, un juego con orden. Esperamos ver un equipo muy maduro".



¿Habrá cambio de esquema?



"Tolima no va a cambiar su esquema ni su forma de jugar. Somos conscientes de que vamos perdiendo, pero el partido es de 180 minutos. Vamos a competir. No hay necesidad de cambiar nada".



El apoyo de todo el departamento



"Sabemos del afecto de toda la gente de Tolima. Mañana haremos todo lo posible por retribuir esa fe y confianza. Ibagué es una ciudad futbolera y espero que mañana podamos dar la vuelta".



El mensaje final a la afición para ilusionarse con la remontada



"El fútbol es complicado. El fútbol no es fácil. Ni cuando está de primero ni cuando está de último es sencillo. Somos conscientes, tenemos mucha madurez, tenemos mucha fe. Primero en Dios, que lo permite todo, y luego en los jugadores, que tienen todo para competir. Haremos lo posible para llegar a la final y decir: lo dimos todo".

Alexander Domínguez

Alexander Domínguez, nuevo portero del Deportes Tolima. Foto: Twitter: @cdtolima

Luego de ser protagonista en el primer juego de la final, el ecuatoriano Alexander Domínguez acompañó a Torres en la rueda de prensa anterior al partido de vuelta. Esto dijo.

¿Por dónde estará la clave del partido?



​"Todos sabemos qué es lo que nos jugamos. Tenemos que estar concentrados en todos los sentidos. Con el grupo que tenemos podemos revertir la situación. Yo tengo fe en Dios en que mañana no será la excepción. Confío en el profe y en todos mis compañeros. La pelea va a ser peleando".



¿Cómo enfrenta la final luego de lo que pasó en el partido anterior?

​

"Por suerte tengo la oportunidad de levantarme ante la adversidad. Si hoy fallas, mañana te levantas. Estoy tranquilo. Estoy muy bien. Así es la vida. Así es el fútbol. No me va a bajonear nada. Estoy bien parado. Mañana vamos a revertir la situación".



La confianza



"En los meses que llevo en la institución he recibido una confianza plena. El profe siempre ha estado pendiente de mí. Soy un agradecido. Hago todo por trabajar y esforzarme para que los fines de semana tanto él como mi familia y yo tengamos felicidad".

