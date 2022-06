Atlético Nacional buscará el domingo, a las 7 p. m. (Win Sports+) su decimoséptimo título de la liga colombiana cuando visite en el partido de vuelta de la final al Deportes Tolima, que a pesar de haber perdido 3-1 en la ida se rehúsa a rendirse y dará la pelea ante su público.



Los verdolagas, dirigidos por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, tratarán de mantener la diferencia y para ello el estratega contará con todos sus hombres, pues el equipo llega al partido definitivo sin ningún futbolista lesionado o suspendido.

En la antesala del compromiso, Herrera se mostró confiado en el resultado conseguido en el juego de ida.

'Nacional culminará con el título todo el proceso del semestre'

Facebook Twitter Linkedin

Hernán Darío Herrera celebra eufóricamente tras clasificar a la final con Nacional. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Sensaciones de llegar a la final



"Es un orgullo muy grande estar encargado de este equipo. Se ha hecho una buena campaña, muy buenas presentaciones. Mañana vamos a culminar todo el proceso del semestre. Dios quiera que lo terminemos bien ante un rival muy complicado.



¿Jugará Andrade o Guzmán?



"Mañana no sé cuál va a salir. Yo tengo un cuerpo técnico que estudia y analiza en la noche. Veremos quien empezará mañana".



¿Jugará bonito Nacional?



"Las finales se juegan a veces diferente. Son duras. Son difíciles. Ambos equipos quieren ganar. A veces se puede jugar bonito, a veces no. Dependiendo lo que proponga Tolima, yo reaccionaré".



El mensaje para el hincha verdolaga



"El recibimiento de la gente es impresionante. Uno por la afición, por la hinchada de Nacional, se la juega toda. Con ese ánimo con el que entonan los canticos, por la forma en la que nos motivan... no hay de otra que responder".



Usted debutó contra Tolima como jugador. Ahora podría ser campeón ante el mismo equipo...



"En la época en la que jugaba nos iba muy bien ante Tolima. En la época mía siempre ganábamos. Ahora, como entrenador, deberemos revalidar lo que hicimos en el partido anterior".



¿Dorlan Pabón tiene alguna lesión?



"Dorlan está bien. Ustedes lo ven en los partidos corriendo como un jugador de 20 años".



¿Cómo se imagina el partido de vuelta?



"Tolima tiene la necesidad. Aun así, nosotros no nos vamos a confiar de nada. Tengo un equipo que saca su casta en los partidos más difíciles. En el desarrollo del encuentro veremos qué propone el rival. Nosotros esperamos hacer un buen partido y llevarnos el título".

Más noticias

DEPORTES