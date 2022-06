Atlético Nacional busca este domingo (7 p. m., Win Sports+) su decimoséptimo título de la liga colombiana cuando visite en el partido de vuelta de la final al Deportes Tolima, que a pesar de haber perdido 3-1 en la ida se rehúsa a rendirse y dará la pelea ante su público.

Los verdolagas, dirigidos por Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, tratarán de mantener la diferencia y para ello el estratega contará con todos sus hombres, pues el equipo llega al partido definitivo sin ningún futbolista lesionado o suspendido.



El equipo de Medellín tratará así de romper una sequía de cinco años sin ganar la liga colombiana, pues la última vez que lo consiguió fue en el Torneo Apertura de 2017 cuando era dirigido por Reinaldo Rueda y venció en la final al Deportivo Cali. Desde entonces, el equipo solo había disputado una final: la del Torneo Apertura de 2018 en la que perdió, justamente, con el Deportes Tolima, razón por la cual de conseguir el resultado esperado por el técnico y los aficionados también obtendrán revancha. Sin embargo, el conjunto de Ibagué, entrenado por Hernán Torres, es consciente de que a pesar de haber caído en Medellín no hay nada perdido.



"Esto no ha terminado. La diferencia es de dos goles, faltan 90 minutos", expresó Torres, quien agregó que su equipo ha demostrado que "no se vence y no se rinde".



DEPORTES