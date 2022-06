El Comité Disciplinario del Campeonato compartió este viernes su resolución sobre el recurso que interpuso Deportes Tolima en la antesala de la final de la Liga BetPlay I-2022 por la inclusión del futbolista Giovanni Moreno, quien había sido sancionado con dos partidos de suspensión por provocación al público en el juego de cuadrangulares ante Millonarios, en Bogotá.

La decisión del Comité

Facebook Twitter Linkedin

Este es el nuevo logo de la Dimayor que fue presentado en la noche del jueves en Cartagena. Foto: Archivo particular

Luego de tomar en consideración los argumentos del Tolima y Nacional, el Comité decidió:

1. No acceder a la solicitud efectuada en el recurso de reposición interpuesto por Deportes Tolima en contra dela Suspensión de Ejecutoriedad de Sanción contra Giovanni Moreno del registro de Atlético Nacional, contenida en la Resolución número 036 de 2022.



2. No conceder el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión por no acreditarse ninguna de los supuestos establecidos en el inciso 2, artículo 171 del CDU de la FCF.Y por lo tanto se rechaza por improcedente el recurso de apelación y no se le dará trámite. 3. Cerrar y Archivar el presente procedimiento instaurado por Deportes Tolima.

Conoce la Resolución No. 037 de 2022, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve:

👉Todos los detalles en nuestro link 👇https://t.co/NgIDPpl26g pic.twitter.com/QphQGP6MvT — DIMAYOR (@Dimayor) June 24, 2022

Más noticias

DEPORTES