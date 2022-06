Este domingo, Tolima y Nacional jugarán el partido de vuelta de la final del fútbol colombiano, del primer torneo del año, y en la cancha está en juego una estrella y jugosas cifras en dinero.

Nacional llega con la ventaja, luego de haber ganado 3-1 en la ida, en el estadio Atanasio Girardot, pero el conjunto tolimense no da su brazo a torcer.



(David Ospina, muy cerca de romper el mercado: este sería su nuevo equipo)

(Michael Jordan: la furiosa reacción cuando un niño le pidió una foto, video)



Y no lo hace porque el campeón tendrá la oportunidad de echarse al bolsillo la no despreciable suma de $ 2.069.250.000, dinero que entregará la Conmebol, en una ayuda para las ligas locales, pero no todo para ahí.



Tolima o Nacional, el que se quedé con el máximo trofeo, tendrá la oportunidad de disputar la Super Liga el año entrante, con el campeón del segundo semestre.

Facebook Twitter Linkedin

Atlético Nacional enfrenta al Deportes Tolima en la final del fútbol profesional colombiano. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

Con la estrella en el bolsillo, uno de los dos equipos tendrá la oportunidad de ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año, sin jugar las fases previas.



Por ese concepto, pues asegura disputar encuentros de local y de visitante lo que se traduce en recibir $4.138 millones al cambio de hoy. Nada mal.



Ese dinero puede aumentar para el 2023, pues estas cantidades son las que se entregan para la Copa de este año.



Dimayor, por su parte, señala que no entrega un premio en dinero, pues la mayor distinción es ir a la Copa Libertadores.



('Piqué sufre mucho por Shakira': presidente del Barcelona revela intimidad)

(Violento accidente de un piloto en el MotoGP, un milagro estar vivo, video)



DEPORTES