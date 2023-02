Una delicada situación se presentó este domingo, antes del comienzo del partido entre Deportes Tolima y Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.



(Vea también: Hinchas aplauden al agresor de Daniel Cataño: otro ángulo del golpe)



(Además: Por caso Cataño, presidente de Tolima le reclama a Millonarios: 'es un boicot')

Un hincha del Tolima se metió a la cancha y agredió al jugador de Millonarios Daniel Cataño. El futbolista respondió el golpe y el árbitro Wílmar Roldán lo expulsó.

Lo que acaba de pasar con Cataño es inaceptable. Esto no puede pasar, y la reacción del jugador tampoco acorde. Ahora que pasará?? pic.twitter.com/G0dAoqOWuD — Víctor Malagón (@vamsor) February 12, 2023



Los jugadores de Millonarios, de inmediato, se negaron a jugar, alegando falta de garantías. Mackalister Silva, el capitán de Millonarios, dijo que quieren sentar un precedente, mientras el técnico Alberto Gamero insistía en jugar, pero con el regreso de Cataño a la cancha.



Roldán le replicó a Gamero y le dijo que no puede darle reversa a la decisión, debido a que, según él, Cataño cometió una conducta violenta. Además dijo que el fanático que agredió al jugador no entró con un arma cortopunzante.



Millonarios decidió irse al camerino y no jugar. Posteriormente, tras consultar con las autoridades de la Dimayor, Roldán decidió que el partido quedaba suspendido definitivamente.



Cataño fue jugador del Deportes Tolima hasta mediados del año pasado y desde que llegó a Ibagué recibió insultos de parte de los hinchas locales. Cabe recordar que Cataño erró un penalti en la final del primer semestre del año pasado contra Atlético Nacional.

Capitán del Tolima, de acuerdo con que no se juegue



“Para mí está bien que no se juegue el partido, hoy le pasó a Cataño, mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros”, dijo a Win Sports el capitán del Tolima, Julián Quiñones. “Estamos a la espera de lo que coordinen, lo que diga Dimayor y el maestro Roldán, apoyamos a nuestro compañero, solidaridad ante todo”, agregó.



Por su parte, Fernando Uribe, delantero de Millonarios que no viajó a Ibagué por lesión, se manifestó en su cuenta de Twitter:

Si no nos unimos ahora como colegas, entonces cuando.??

Fácilmente podíamos estar hablando de una tragedia. — fernando uribe h (@FUribe20) February 12, 2023



El presidente del Tolima, César Camargo, reprochó al hincha que agredió a Cataño, pero también se quejó de la actitud de Millonarios de retirarse de la cancha e incluso se planteó pedir que le entreguen los puntos a su equipo. Poco después, Uribe calificó este hecho como "una vergüenza".



"Queda uno triste porque es un compañero, es un colega del fútbol, estas cosas no pueden suceder. Aquí pierde el fútbol, aquí pierden las personas buenas que vienen al estadio", dijo el jugador del Tolima Juan Fernando Caicedo a Win Sports.



DEPORTES

Más noticias de Deportes