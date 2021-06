Millonarios empató en la agonía y sueña con la estrella

Minuto 93. Millonarios esperaba el pitazo final, se iba de Ibagué con una derrota mínima, apenas 1-0, remontable en Bogotá. Pero en ese instante final, cuando Tolima se guardaba en el bolsillo su victoria mínima, hubo una falta en el área, un penalti revisado en el VAR, y la felicidad inesperada en la plantilla azul. Minuto 96, Pereira pateó, anotó y Millos se fue de Ibagué con más ilusión que nunca.

Millonarios sufrió mucho. No se escondió al comienzo del partido. Arrancó como si no hubiera mañana. Como si en Ibagué se definiera todo. Pero su valentía le duró muy poco contra un Tolima que fue imponiendo sus condiciones, que se dio cuenta de que su rival tenía una grieta en la mitad, así que lo fue atacando por ahí, adelantó sus filas hasta que se fue montando en el terreno adversario.



Y empezó a tantear a ver cómo andaba el portero Vargas. Al minuto 14 el travesaño fue como una mano horizontal que hizo rebotar la pelota en un remate de Juan Pablo Nieto. En todo Millonarios respiraron hondo, pero no tan profundo porque de inmediato llegó otro disparo de Estupiñán que sacudió la red pero por fuera. Fue un doble aviso.



En ese momento, para colmo, Fernando Uribe dio señas de que no estaba del todo bien. Alberto Gamero se cogió la cara, preocupado. Millonarios ya ni cogía la pelota, pasaba un momento de confusión. La grieta del medio se fue haciendo más grande. Juan García no recuperaba, y Mackalister Silva hacía lo que podía para apoyarlo. Mientras tanto, Juan Fernando Caicedo se cogía confianza, falló un remate en fuera de lugar.



Al minuto 35 empezó realmente el drama azul. Nieto tiró un centro que no pudo impedir Emerson Rodríguez, directo al área, donde Caicedo esperaba tan campante, tan solo y oportuno, dos pasitos atrás para engañar, y pateó de primera; la pelota se fue dando brinquitos intrépidos hacia la red, como si el remate no llevara fuerza sino picardía. 1-0.

La urgencia del equipo de Gamero era poner el escudo, construir el muro en la mitad para evitar que Tolima siguiera en su avalancha. En la segunda parte se fue García, entró Pereira a poner orden, pero antes del primer minuto Caicedo lanzó otro remate en llamas, arriba y a un ángulo donde llegó el portero Vargas para evitar otra caída. Y sí aún no era drama, empezó a parecerlo cuando Arango recibió doble amarilla y se fue expulsado al minuto 50.



Y con todo y eso, el partido se equilibró. Tolima no pudo hacer más daño, como si no calculara que falta el partido en Bogotá. Incluso Uribe, que finalmente nunca se marchó, metió un cabezazo que casi termina en gol. Emerson también probó y estuvo cerca de empatar. Y en respuesta, Caicedo falló en una volea.



Y ya al final, cuando el resultado parecía sellado, apareció una luz de color azul. El penalti, un agarrón de Angulo a Valencia, la protesta local, la alegría visitante. 1-1 y la final se define el domingo en El Campín.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

