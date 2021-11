Tolima y Millonarios, un duelo de nueva rivalidad y polémicas

Tolima vs. Millonarios ya no es un partido común. Ya hay una rivalidad corta pero vehemente. Los azules no perdonan la final que perdieron a mitad de año. Los vinotinto no perdonan el arquero, Álvaro Montero, que se les llevaron. Y, para colmo, está el duelo de los técnicos: Alberto Gamero y Hernán Torres, quienes han estado en ambos bandos.



(Le puede interesar: Falcao prende todas las alarmas en la Selección: ¡salió lesionado!)

Este domingo se vuelven a cruzar (6:05 p. m. TV de Win+), y aunque Millos ya está clasificado y Tolima está a tiro, hay un duelo de mucho orgullo. Además, los azules quieren recuperar la senda de la victoria, estropeada en los dos últimos partidos, y los vinotinto quieren sellar de una vez la clasificación.

Millos y su rivalidad con Tolima

El ambiente es de rivalidad, y cómo no si en Tolima quedaron inconformes con la manera como Millonarios se llevó al portero Montero, así, en pleno campeonato, así sea para el próximo. “Montero puede irse, pero hágalo calladamente, a escondidas”, dijo Gabriel Camargo, máximo dirigente del Tolima, en Blu Radio.



(Lea además: Cuadrado le dio la victoria a la Juventus con este golazo)



“Lo de Montero no debía mantenerse en secreto. Si hubiera cometido un error en un partido, por ejemplo, contra nosotros, y estuviera el rumor, ¿cómo hubiésemos quedado nosotros? Actuamos transparentemente”, se defendió Gustavo Serpa, máximo accionista de Millos, en RCN Radio.



Así que el cruce de palabras está vivito y caliente. Además, en Millos no se olvidan de que ese mismo rival les arrebató la estrella en el primer semestre. Ese fue un duro golpe. Fue el pasado julio, cuando los vinotinto se quedaron con el título.

Viejos conocidos

Facebook Twitter Linkedin

Millonaros vs. Tolima. Foto: Dimayor

Pero hay más. Gamero conoce bien a Tolima. Allí fue campeón de liga en 2018. Torres conoce bien a Millonarios. Allí ganó una estrella en 2012. Así que el duelo es especial para los DT, que, por supuesto, conocen bien a su rival.



Y, claro, tienen sus propias necesidades. Millos quiere pelear la punta de la reclasificación y demostrar que no está en un bajón de cara a los cuadrangulares.



(Lea también: Video: el golazo de Falcao contra el Real Madrid)



“Por perder dos duelos no estamos en una curva descendente. El fútbol es hacer un gol más que el oponente, caso de los duelos anteriores. Pero por eso no quiere decir que hayamos jugado mal”, dijo Gamero.



Torres, por su parte, no piensa en el pasado ni en Montero, solo piensa en clasificar. “Yo tengo muchas preocupaciones para pensar en Álvaro Montero... En este momento lo que me corresponde a mí es que mi equipo juegue bien”, dijo.

Los 18 convocados del profesor Hernán Torres para enfrentar a Millonarios FC en la fecha 18 de la Liga BetPlay.



¡VAMOS TOLIMA! 🤎💛 pic.twitter.com/Ubjd193XtO — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) November 6, 2021

¡Vamos todos unidos! Ⓜ️⚽️🔝



Ellos son los 18 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para enfrentar mañana al Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. ¡Vamos Millonarios! pic.twitter.com/b0lyACSshv — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 6, 2021

DEPORTES

Más noticias de deportes

-Jugadores de Inter se burlan de Gremio con ataúdes y se arma una batalla



-Iván Duque quiere organizar con la Fifa un partido benéfico en Colombia



-¿Quiénes son los nuevos convocados a la Selección Colombia?