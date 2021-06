Tolima y Millonarios inician la batalla por la estrella

Tolima y Millonarios arrancan desde este jueves sus 180 minutos más importantes del año. Se juegan los primeros 90 en Ibagué, con el partido de ida de la final, en busca de la gran corona de la temporada. El botín que todos quieren y que uno de ellos dos se llevará al final de esta serie que se cierra este domingo en Bogotá.

(Le puede interesar: Tolima y sus jugadores llegan a un acuerdo para jugar la final)



Millonarios viajó a Ibagué con la confianza en sacar un resultado positivo que lo llene de motivos para cerrar la serie con broche de oro. Es la gran final que esperaba el técnico Alberto Gamero, que ha hecho un trabajo elogiado por potenciar a sus jugadores jóvenes y engranar un equipo en medio de muchas dificultades, del covid-19, que tanto ha golpeado el plantel; de las lesiones, de las suspensiones.



Por ejemplo, para este partido de ida no contará con Llinás, que aún no está habilitado tras dar positivo para coronavirus. No estará Felipe Banguero, ni Ricardo Márquez ni Breinner Paz, sancionados en el juego de vuelta de la semifinal contra Junior, el domingo pasado. Ni Banguero ni Márquez estarán en el juego de vuelta.



Pero Millonarios tiene con buena salud y en gran nivel a sus tres hombres claves, a los más desequilibrantes, a los que imponen la jerarquía, el talento y los goles, los que han llevado de la mano a los jóvenes de Gamero. Son Mackalister Silva, Fernando Uribe y Cristian Arango. En esos tres pilares se basa Millos para conseguir su estrella 16.

(Lea además: Dónde y a qué hora ver la final Tolima vs. Millonarios)

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Tolima. Foto: Dimayor





Silva aprovechó la suspensión del torneo (por la situación de orden público) para recuperarse de su lesión muscular. Y en la serie semifinal contra Junior mostró sus condiciones, esas que lo hacen alma de este equipo. Uribe es el goleador del club y pelea por el botín de oro, es el jugador que tanto pidió la hinchada y llegó para responderle a la afición con sus goles. Le hizo los dos a Junior en Bogotá y así el equipo clasificó a esta final. Y Arango aporta ese talento que necesita el equipo, sus pases y también sus goles han sido fundamentales.



“Hace rato venimos con lesiones y sanciones. Hemos tratado de cambiar jugadores pero no la idea. No vamos a hacer cosas que no hacemos. Hay posiciones que hay que emplearlas diferente. Estamos enfocados en que tenemos equipo para pelear una final”, dijo Gamero, aterrizado y consciente de que el duelo final será muy difícil.



Gamero, aunque tiene pasado en Tolima, ha entregado todo su trabajo y sus conocimientos por este proyecto, uno en el que tuvo un difícil arranque, en 2020, cuando no logró la clasificación. Hubo voces en contra de su continuidad, fue respaldado y aquí está, palpitando por la estrella.

(Lea también: El estadio Murilo Toro, listo para la final)



“Este proyecto tuvo momentos que no iba bien, pero hoy les doy las gracias por su respaldo, sostuvieron, hubo momentos en que pedían la cabeza de Gamero y me dijeron: ‘No pare bolas, usted no se va’. Los técnicos tenemos la maleta lista. Pero se vio un proyecto que tiene que terminar bien, no lo hemos terminado. Vamos a pelear el título”, dijo el DT el domingo tras lograr la clasificación.

El duro Tolima

Deportes Tolima, que tuvo problemas internos por diferencias entre la plantillas y la dirigencia por premios pactados para buscar el título, apela a su temperamento, su condición física tan sólida y la experiencia de muchos de sus futbolistas. Fue con base en esos argumentos como el equipo logró dejar en el camino primero al Deportivo Cali, en cuartos de final, y después a La Equidad, en una reñida serie. Justamente, en el partido de vuelta el equipo de Ibagué demostró sus mejores armas para ser aspirante al título.



Fue sólido en defensa y en el mediocampo, hizo la tarea, dejó en el camino a su rival y sueña con su estrella. Aunque tendrá la sensible baja de Yohandry Orozco, lesionado y en duda también parta el partido del domingo.



El fútbol del Tolima pasa por las manos de su técnico, Hernán Torres, que ha implantado su idea de juego, ha potenciado a sus futbolistas y los ha hecho creer en esta posibilidad de ser campeones. “Tenemos en cuenta que Millonarios viene trabajando con Gamero, es un equipo joven, se conocen de memoria, son dinámicos, técnicos, rápidos. Fuertes por las bandas, y sus delanteros, y laterales, por todo lado es fuerte. Debemos pararnos bien, controlar y ataca”, afirmó Torres.



El equipo vinotinto tuvo un bajón peligroso que puso en riesgo su temporada. Quedó eliminado de la Copa Sudamericana y sufrió para eliminar a Cali, al que había vencido 3-0 en la ida, y terminó perdiendo 2-0 en el juego de vuelta. Incluso sufrió en la ida contra La Equidad, con el que empató 1-1. Pero el equipó se levantó y está listo para dar su pelea contra Millonarios. Hoy arranca la gran batalla.



TV: Win +

Hora: 8 p. m.

Presentamos los 20 jugadores convocados por el profesor Hernán Torres para el partido de ida por la gran final de la Liga Betplay. ¡VAMOS MI TOLIMA! 💪🏽 pic.twitter.com/Do8BZbwpPS — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) June 17, 2021

¡Vamos todos unidos por el objetivo! 💙⚽️Ⓜ️



Ellos son los 19 jugadores convocados por el profesor Alberto Gamero para el juego de ida de la Gran Final frente al Tolima. pic.twitter.com/NxNnkDIhy0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 16, 2021





DEPORTES

Más noticias de deportes

-La hora de la verdad para Edwin Cardona en la Selección



-Santos Borré está cerca de Europa con su cambio de representante



-Rueda no da pistas sobre su plan para enfrentar a Venezuela