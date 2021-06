El estadio Murilo Toro, listo para la final 

El sueño de los aficionados al fútbol en Ibagué, Tolima, en el sentido de tener un escenario moderno que se ajuste a las exigencias de la Conmebol, se vio cumplido con la inauguración de un paquete de obras que ponen al estadio Manuel Murillo Toro a la altura de los mejores del país. Este jueves será el escenario del juego Tolima vs. Millonarios.

Este estadio, considerado el ‘templo’ del fútbol del equipo Deportes Tolima, ya no es aquella construcción antigua, obsoleta, repleta de goteras, sino que hoy tiene otra cara con palcos nuevos, tribunas remodeladas y cómodas en occidental, norte y sur, además de área de enfermería y zonas de prensa para mayor comodidad de los periodistas.



Le puede interesar: (Tolima confirma que la final en Ibagué no tendrá hinchas)



Cuenta con gimnasios, zona de calentamiento con grama sintética, sala de doping y camerinos alternos para los equipos locales y visitantes e incluso para árbitros y recogebolas dotados con zonas de baños y duchas.



También estrena una cómoda zona de comidas y hasta un museo lineal que ilustra la historia de años del Deportes Tolima, así como las inolvidables victorias de los mejores deportistas de este departamento pero aquí también reposa la camiseta número 9 del brasilero Ronaldo quien jugó con el Corinthians frente al Deportes Tolima en febrero de 2011, algo que no olvidan los aficionados.



Otro atractivo del museo son los enormes murales en homenaje a figuras como los técnicos Hernán Torres y Alberto Gamero quien logró la segunda estrella para Deportes Tolima en 2018, y de figuras del fútbol como Víctor Hugo del Río, Danovis Banguero y Jhon Charria, entre otros.



Además, tiene la bicicleta con la que el tolimense Freddy González se coronó campeón de los premios de montaña en el Giro de Italia en 2001 y 2003.



La inauguración del paquete de obras la hizo el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, quien afirmó que la transformación del escenario es total lo que permite la realización de competencias nacionales e internacionales.



“Dimos un paso definitivo en nuestro propósito de convertir a la ciudad en epicentro del deporte, lo que permitirá generar más empleo, desarrollar el turismo y posicionar a Ibagué como ciudad de eventos”, dijo el mandatario.



El alcalde agregó que “cumplimos el sueño de tener un estadio moderno que, además de fútbol, está dotado para eventos culturales”.



Alejandro Ortiz, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación, Imdri, señaló que el proyecto generó más de 150 empleos directos e incluyó el mantenimiento de la grama y mejoramiento de las tribunas occidental, norte y sur.



“Poco a poco le hemos venido devolviendo la confianza a nuestros deportistas con la construcción de escenarios modernos”, dijo Ortiz.



Uno de los emocionados es el ‘Indio Pijao’, un hincha de toda la vida que con un singular atuendo acompaña al Deportes Tolima a las canchas del país y Sudamérica.



“He ido a estadios como La Bombonera, del Boca Junior de Argentina, y del Gremio de Porto Alegre, Brasil, pero los hinchas del glorioso Deportes Tolima no tenemos nada que envidiarle a esos escenarios deportivos”, afirmó el ‘Indio Pijao’.



“El Murillo Toro cumple las especificaciones de partidos internacionales y para todos es un orgullo saber que tenemos un escenario a la medida de los mejores del mundo”, dijo el Indio Pijao.