'Se afecta a Millos y la prueba es la designación del árbitro': Serpa

Gustavo Serpa, presidente de la junta directiva de Millonarios, reaccionó con vehemencia a la designación de Carlos Betancur como árbitro para el partido de ida de la final de la Liga este jueves contra Tolima.

Serpa señaló que no entiende la designación de un árbitro del que el club se ha quejado en reiteradas ocasiones.

"Amargo, triste, imagínese lo que viene, me parece desafortunado, no entiendo el interés de la comisión de hacer ese nombramiento, hemos venido quejándonos de un arbitro y parece que fuera una retaliación. Trataremos de hacer lo de siempre, jugar con coraje y pundonor. pero las expectativas son tristes por lo que está pasando", dijo en el programa Vbar de Caracol Radio.

"Se está afectando a Millonarios y la prueba es la designación de los árbitros... Es una designación triste y descarada. Esperamos que ninguna fuerza externa nos afecte". agregó.



Serpa dio previamente unas explosivas declaraciones en las que indicó que en el fútbol colombiano aún hay "mano negra".



Sobre si esas palabras incidieron en la designación, dijo, dijo: "No sé por qué fue, pero pienso que si no las hubiera hecho habría pasado lo mismo, He hablado con dirigentes y no se entiende esa designación".



Finalmente, criticó al comité disciplinario por la sanción contra Ricardo Márquez de tres fechas tras el episodio con los jugadores de Junior el domingo.



"Lo de Márquez es exabrupto. No hay video que muestre gesto grotesco de Márquez. No existe testimonio donde digan que los insultó. No entiendo el criterio de la comisión. Reto a la comisión y Dimayor que muestren video o audio del improperio", aseguró.





