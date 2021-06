'El que se desconcentre va a sufrir': Hernán Torres

El técnico Hernán Torres analizó en rueda de prensa lo que será el partido de ida de la final entre Tolima y Millonarios, este jueves en Ibagué.

Orozco: "Orozco no va a estar, no alcanzó a recuperarse, vamos a ver si para el domingo. Lamentable porque se venía recuperando tras su para. No le da para estar en este partido".



Gamero los conoce: "Sí, los conoce a muchos. Es un partido decisivo, prima lo que se ha trabajado y la propuesta. Esperemos nosotros hacer lo preparado, ejecutarlo".



Claves: "Tenemos en cuenta que Millonarios viene trabajando con Gamero, es un equipo joven, se conocen de memoria, son dinámicos, técnicos, rápidos. Fuertes por las bandas, con sus delanteros, laterales, por todo lado son fuertes. Debemos pararnos bien, controlar y atacar".



¿Revancha? "No. Uno trabaja para que todo salga bien. Es importante porque soy tolimense, me hice aquí. Dios quiera que lo pueda conseguir. Es un gran rival".

Conocer el rival: "Se conoce el estilo de cada técnico. Uno busca, mira videos del rival. Va primar el que se equivoque menos, luchamos para equivocarnos menos".



Volumen de Uribe, Arango y Silva: "Desequilibrantes, con experiencia, han sido campeones, transmiten eso a sus compañeros. Se conocen. Hay que estar atentos. El que se desconcentre va a sufrir".



