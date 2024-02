Millonarios regaló dos goles y no reaccionó: Tolima le ganó bien

Millonarios cometió dos gravísimos errores que le costaron la tranquilidad y la primera derrota del año en la Liga, contra un Tolima que lo presionó y le pegó muy duro. El equipo sintió el esfuerzo del comienzo del 2024 y cayó sin atenuantes 2-0, este sábado, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Las fallas defensivas, extrañas en un equipo que suele defenderse bien, le amargaron el cumpleaños número 60 al técnico Alberto Gamero, que intentó mover el equipo en el segundo tiempo para enderezar un camino que se torció por culpa del propio Millonarios.

Gamero no contó de entrada con los dos jugadores que recuperó para este partido, el zaguero Juan Pablo Vargas y el mediocampista Daniel Ruiz. El primero venía de una lesión y el segundo, del horroroso fracaso de la Selección Colombia Sub-23 en el Preolímpico.



Con dos variantes con respecto al partido pasado (Stiven Vega por Larry Vásquez y Santiago Giordana por Mackalister Silva), Millonarios hacía un juego correcto, tal vez un poco pasado de revoluciones, con un exceso de velocidad que le quitaba precisión.



El partido era tranquilo hasta el minuto 28, cuando una cadena de errores azules acabó en el primer gol del Tolima: Daniel Giraldo perdió un balón con Brayan Gil cuando intentó salir por el centro. Gil tuvo toda la libertad para tocar con Álex Castro, quien probó de afuera del área. La bola sorprendió a Montero, que quedó seriamente comprometido, y se metió en el arco.



Millonarios no se recuperó de ese gol. Tolima lo presionaba y, como lo hizo contra América, provocó un error que hizo ver muy mal a dos de los referentes del visitante: una pésima devolución de Andrés Llinás a Montero y una salida dubitativa del arquero dejó a Yeison Guzmán con toda la portería a su disposición. 2-0 a los 38.



Gamero probó todas las fórmulas que podía con la nómina que le quedaba y Millonarios extrañó montones el manejo de Mackalister Silva. Sacó, en el intermedio, a Giraldo y a Beckham Castro y metió a Ruiz y a Vásquez. El equipo quedó con la pelota, también por iniciativa del Tolima, pero no hizo ningún daño.



Más bien, Tolima quedó con ganas de hacer más daño gracias al espacio que encontró para contraatacar. Se veía más cerca el tercero del vinotinto y oro que el descuento azul. Montero evitó el tercero en dos ocasiones, ambas creadas por Yeison Guzmán, en un remate en el área y en un intento de gol olímpico.



Millos hizo un nuevo intento de regresar la nómina: Entró Vargas por Ómar Bertel y Jorge Arias terminó de lateral. Y Yuber Quiñones reemplazó a un inédito Jhon Largacha. Y luego sacó a Leonardo Castro, el que más lo intentó, para meter a Sander Navarro. Nada funcionó.



Ya son tres partidos sin ganar en la Liga y Millonarios comienza a colgarse. Tolima, por su parte, mostró que es candidato serio: ya hizo ver mal al América y ahora dio un golpe en la mesa contra otro de los rivales teóricos en la lucha por ganar la estrella.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

