Tolima vs. La Equidad: programación de la semifinal 

Tolima y la Equidad juegan la semifinal de la Liga este jueves en Ibagué, en una llave pareja entre dos equipos que quieren dar el gran golpe hacia la final del fútbol colombiano.

(Le puede interesar: Prográmese con Junior vs. Millonarios, gran semifinal de la Liga)



Se trata de un partido que parece de fuerzas equilibradas, aunque Tolima, que dejó en el camino al Deportivo Cali en llave que recién se pudo resolver el pasado viernes, anda en curva descendente.



El momento del Tolima no es el mejor, pues a su eliminación de la Copa Sudamericana se suma la irregular presentación contra el Cali, en una serie que ganaba 3-0 y terminó apretada, al perder 2-0 la vuelta. “Ya igualamos la campaña del año pasado, la idea es superarla. El grupo ha sentido la competencia y hemos tenido bajas”, dijo el DT Hernán Torres.



El equipo de Ibagué, además, no podrá contar con su hombre más desequilibrante, el volante Jaminton Campaz, quien se encuentra con la Selección.

(Lea además: La lista oficial de Brasil para afrontar la Copa América)



La Equidad, que se dio el lujo de sacar a Nacional, apela al buen torneo que ha hecho, de la mano del DT Alexis García. El equipo ya demostró, como lo hizo contra Nacional, que tiene armas para agredir, con su goleador Diego Herazo, que lleva 10 tantos, y además, es un equipo recio y aplicado. Un problema para sus rivales.



Hora: 6:05 p. m.

TV: Win +



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Así serían las condiciones del salario de James en el Real Madrid



-Djokovic llega a la cita con Nadal: avanzó a semifinal



-Meluk le cuenta... (¡Ganó Colombia 2-2!)