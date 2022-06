En horario unificado (7:30 de la noche) se definirá este jueves el segundo clasificado para la final de la Liga 2022-I, que enfrentará a Atlético Nacional. Deportes Tolima llega con ventaja en la tabla y quiere hacerla prevalecer.

El equipo que dirige Hernán Torres cierra de local contra el ya eliminado Envigado. Una victoria le asegura su tercera final consecutiva: venció a Millonarios en 2021-I y perdió contra Deportivo Cali en el segundo semestre del año pasado. El empate también le serviría si hay empate entre La Equidad y Medellín en Techo.



“Creo que el grupo tiene jerarquía, hemos sido dos veces campeones, dos veces subcampeones y estamos en los octavos de final de la Copa Libertadores. Cuando se consiguen esos logros, no solo es la capacidad, sino la jerarquía”, dijo el técnico del Tolima, Hernán Torres.

La ilusión de La Equidad de llegar a la final



Por su parte, La Equidad espera ganar y que Tolima no lo haga para volver a la definición del título de Liga después de 11 años. La última vez fue contra Atlético Nacional, en 2011-I: perdió en lanzamientos desde el punto penalti.



“La meta de nosotros es hacer 42 puntos y luego, que Dios nos regale lo que quiera y lo que crea que merecemos. Les he dicho a los muchachos que no estén pendientes del resultado, sino del juego, porque este lo lleva a uno a los resultados”, declaró el DT de La Equidad, Alexis García.



Las cuentas del Medellín pasan por ganarle a La Equidad y esperar a que pierda Tolima para jugar una final luego de tres años y medio.



“Nos queda una oportunidad, vamos a competir, con la intención de ganar. Pero no estoy pensando en milagros, a eso no entro”, señaló Julio Comesaña, técnico del Medellín.



El juego en Techo se verá por la señal básica de Win Sports y el de Ibagué, por el canal premium.



DEPORTES