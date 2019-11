Tolima se enredó solito: perdió 0-1 con Cúcuta

Deportes Tolima tenía, en 180 minutos y frente al, teóricamente, rival más débil del cuadrangular, Cúcuta Deportivo, la opción de sacarles provecho a sus victorias frente a Junior, en Barranquilla, y Nacional, en Ibagué. Pero no pudo: el domingo empató 0-0 y este miércoles, sorpresivamente, perdió en casa 0-1, un resultado que no solo dejó vivo a su rival, sino que aprieta el cuadrangular A.

Deportes Tolima no aprovechó la localía para concretar la posición de líder del grupo y cede espacio para que todos los equipos tengan la oportunidad de ganar el cupo a la final. Cúcuta se llena esperanza con la clasificación a dar un golpe de gracia al minuto 88.



No fue el mejor partido del cuadrangular final. Fue un asunto de estrategia por parte del Cúcuta y falta de inteligencia y resistencia física de los tolimenses para ganar.



Cúcuta afrontó el primer parte del partido con timidez, buscando espacios para vulnerar la defensa local, pero sin perder la estructura diseñada por el técnico Sanguinetti para sumar los puntos necesarios y no perder la posibilidad de soñar con la final.



Intentaron elaborar una ofensiva sólida desde el medio, circulando el balón entre los volantes, pero no asumieron riesgos y el avance fue fallido. Solo en el minuto 30, una situación propiciada por el pase de Pérez, Carmelo Valencia estuvo cara a cara con William Cuesta, quien respondió con mano izquierda para atajar la única oportunidad de los visitantes.



Deporte Tolima actuó con poca inteligencia para romper la defensa cucuteña. A pesar de la ausencia de un juego estructurado, en el minuto cuatro un remate de Danovis Banguero hizo que el balón chocara con el poste superior que custodia Chaverra, que en dos oportunidades más actuara con altura para evitar disparos de Ánderson Plata y Alex Castro.



Los locales mantuvieron sus esfuerzos ofensivos con mayor proporción por el costado de Plata, pero no concretaron el juego colectivo esperado por la hinchada para avanzar en el marcado durante el primer periodo del partido.



Alberto Gamero movió sus fichas y con el ingreso de Nieto, Ramos y Albornoz, el equipo hizo memoria de sus mejores momentos con control del balón, provocando que Cúcuta retrocediera.



Castro perdió una oportunidad de gol importante, luego de apelar a sus habilidades para dejar atrás a Mancilla, pero pateando el balón al cuerpo del arquero Chaverra, que extendió su cuerpo para taponar las intenciones de alterar el marcador.



A los 75, Chaverra voló con espectacularidad a la izquierda de su área para evitar el gol de cabeza en propiedad de Ramos y desviado por el defensa Mancilla. Es evidente que los cambios de Gamero dieron un aire nuevo ofensivo que le dan más instrumentos a Álex Castro para crear oportunidades.



Tolima buscó desequilibrar pero se encontró con un seguro Juan Camilo Chaverra y un bloque defensivo ordenado y fuerte del cuadro motilon, la ansiedad reinaba en las huestes Vinotinto y Oro.

Tolima 0, Cúcuta 1

Tolima: William Cuesta (7); Nilson Castrillón (6), Sergio Mosquera (7), José Moya (7), Danobis Banguero (6); Carlos Robles (7), Larry Vásquez (7), Anderson Plata (6), Jaminton Campaz (5), Alex Castro (7), Diego Valdés (5). DT.: Alberto Gamero



Cucuta: Camilo Chaverra (8); James Castro (7), David Achucarro (7), Brayner García (7), Diego Sánchez (6); Alexis Hinestroza (6), Harrinson Mancilla (6), Jhon Hernández (7), Matias Pérez (7), Andrés Sarmiento (6); Carmelo Valencia (7). DT: Guillermo Sanguinetti.



Partido: bueno.



Cambios en Tolima: Jorge Ramos (6) por Diego Valdés (1 ST), Juan Pablo Nieto (5) por Jaminton Campaz (1 ST), Omar Albornoz (6) por Anderson Plata (15 ST),



Cambios en Cúcuta: José Pérez por Diego Sánchez (27 ST), Ever Valencia por Matias Pérez (31 ST), Jonathan Agudelo por Andrés Sarmiento (39 ST).



Goles de Cucuta: Jhonatan Agudelo (43 ST,).



Amonestados en Tolima: Alex Castro (20 PT), Larry Vásquez (45 PT), Sergio Mosquera (39 ST).



Amonestado en Cúcuta: Alexis Hinestroza (8 PT),



Expulsados: no hubo.



Figura: Juan Camilo Chaverra (8)



Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 5.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (6)



Guillermo González

​Para EL TIEMPO

Ibagué