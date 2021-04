Tolima le tiene la medida al Cali: lo volvió a golear

En un partido intenso en el primer tiempo, pero con muchas interrupciones por el VAR en el segundo, Deportes Tolima derrotó 3-0 al Deportivo Cali en el Estadio Manuel Murillo Toro, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021, y aunque faltan 90 minutos en Palmaseca, prácticamente sentenció la llave a su favor.

Lo mismo ocurrió en el primer juego de la fase 1 de Copa Suramericana en Ibagué, y como visitante el elenco tolimense sacó el punto para continuar en carrera en el certamen continental. Es un resultado largo y la poca eficacia anotadora del Cali no presagia un buen desenlace, a no ser que se le abra el arco, como lo hizo ante Equidad en Bogotá.



En el desenlace del compromiso, los ataques fueron superiores a las defensas en el primer periodo, pero Álvaro Montero y Guillermo De Amores no permitieron que la buena cantidad de opciones generadas terminaran en sus arcos. El 4-4-2 del local funcionó mejor ya que sus laterales (Nilson Castrillón y Jeison Angulo) iban al ataque constantemente, pero aparte los extremos abrían espacios en la zaga verdiblanca.



En el otro bando no era igual, porque Juan Camilo Angulo salió una vez sin consecuencias en el marcador, y los volantes de contención, Jhojan Valencia y Carlos Robles le daban muchas libertades a Jáminton Campaz, un virtuoso con el balón, aparte de que cuenta con un buen remate de media distancia.



El comienzo del cuadro vallecaucano invitaba a soñar, jugando en terreno rival. Llegó en tres ocasiones, la primera antes del minuto con Ángelo Rodríguez, a los 8 con un zurdazo desde fuera del área y a los 10 con un tiro libre otra vez con Gastón Rodríguez, pero lamentablemente después del minuto 15 mermó en su ímpetu. Ángelo pivotea y se asocia bien, pero sigue de espaldas al arco, en un equipo que sigue teniendo muchos inconvenientes para finalizar.



Tolima también tuvo una a los 6 en mano a mano del costarricense José Ortiz con Guillermo De Amores, pero el guardameta uruguayo evitó el tanto de la apertura. El lateral izquierdo Jeison Angulo aterrizó en el área a los 11, pero desperdició.



Ángelo Rodríguez y Andrey Estupiñán intercambiaron acciones de riesgo, luego Vásquez remató a los 15 desviado al palo derecho.



Tolima volvió a la carga a los 18, pero Luis Miranda no alcanzó a definir ante De Amores. Campaz también probó a los 24, pero su disparo se fue desviado por el palo izquierdo.



Jhon Vásquez, que de a poco va recuperando su forma, insistía en algunas jugadas, pero no pudo ante la férrea marca y la buena talla de los defensores del ‘vinotinto y oro’.



De nuevo Campaz intentó desde 30 metros a los 26, pero De Amores hizo una gran estirada y en la jugada consecutiva evitó que José Ortiz convirtiera.



Juan Camilo Angulo protagonizó una jugada rápida con la marca de Estupiñán y sacó un remate aéreo que se fue desviado por el palo derecho, a los 32. Carlos también apareció con un cabezazo sin dirección.



A los 38, Nilson Castrillón se juntó por la derecha con Luis Miranda, que fue al fondo, metió el centro al medio de nuevo para Miranda, quien habilitó a Estupiñán y este empujó el balón al arco antes de que Juan Camilo Angulo rechazara, para el 1-0.



Ortiz se tiró unos metros atrás y trató de sorprender a De Amores con un potente derechazo, pero el guardameta uruguayo sacó el balón al tiro de esquina, en el cierre del primer episodio.



Ítalo Cervino, que reemplazó al sancionado Alfredo Arias en la dirección técnica, excluyó a Darwin Andrade para darle paso al extremo Yeison Tolosa, con lo que Kevin Velasco pasó a ser lateral izquierdo.



Gastón y Ángelo se juntaron bien por la izquierda a los 7, pero el centro del sanandresano terminó en las manos de Montero cuando sus compañeros esperaban el balón arriba.



Marco Pérez entró por Ángelo Rodríguez a los 13, en el intento ‘azucarero’ de marcar el tanto del empate. Gastón recibió el balón tras un tiro de esquina, pero le quedó en la pierna derecha y disparó sin potencia, a los 16.



Juan Camilo Angulo ejecutó un tiro libre diagonal por l izquierda, pero lamentablemente el esférico chocó en la intersección del horizontal con el poste izquierdo, a los 19, salvándose Tolima.



Cali se quedó con 10 hombres luego que Carlos Robles le entrara fuerte a Cristian Trujillo en mitad de cancha, el árbitro Jorge Tabares revisó el VAR y le mostró la roja los 23 minutos.



Hernán Torres también refrescó su plantel en busca de aprovechar la superioridad numérica y mantener el manejo de la pelota, al ingresar a Juan Pablo Nieto por Juan David Ríos a los 26.



Una falla en el VAR a los 30 minutos hizo que el partido de suspendiera, en una de las tantas situaciones que perjudicó la fluidez del encuentro. Cinco minutos después se reinició, sin la plataforma, pero a los 37 ya estaba en funcionamiento.



La expulsión de Robles perjudicó al Cali, que tuvo que recogerse en un 4-4-1 más especulativo que ofensivo, supeditado a las escaramuzas de Vásquez y Pérez.



Ómar Albornoz también reemplazó a Andrey Estupiñán a los 36 y la idea era aumentar el marcador, que se logró a los 38, tras un tiro de esquina un rebote y el remate de Albornoz tocó el guayo de Velasco para desviarse y superar al arquero verdiblanco. El 2-0 castigó el desmoronamiento del plan ofensivo ‘azucarero’ y premió la mayor intención tolimense de ir al frente por una buena diferencia.



A los 41, una acción colectiva del Tolima terminó con un golazo de Jáminton Campaz al borde del área, pero en la jugada previa la pelota dio en una aparente mano de Luis Miranda. Tabares escuchó a sus compañeros del VAR y ratificó el gol.



El sábado 1 de mayo (7:30 p.m.) se volverán a medir en Palmaseca, con una misión complicada para el Cali, que deberá marcar tres goles y no permitir que Tolima convierta. Por ahora, el fantasma de la eliminación vuelve a rondar.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

@garcesmarco7