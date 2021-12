Hernán Torres quiere celebrar un título en su casa, en Ibagué, en la ciudad donde nació, donde comenzó su carrera como futbolista y donde ya le dio un título a su equipo.

Tolima nunca ha dado una vuelta olímpica en casa, salvo cuando ascendió de la B. Torres y su equipo quieren romper esa racha. Esto dijeron el DT y el capitán del Tolima, Julián Quiñones, antes de la final contra Deportivo Cali.

La motivación de Hernán Torres



El ambiente en el grupo. “El equipo está motivado, está un poquito ansioso de que llegue el partido, consciente de lo que nos estamos jugando y de conseguir el objetivo mañana. Hemos trabajado partido tras partidos y esperamos lograr el título”.



“No ha sido tan difícil. Tenemos un grupo humano comprometido, excelentes seres humanos, nunca hay una cara de desagrado, siempre están dispuestos, eso compagina y ve lo que el grupo quiere lograr. Estamos aferrados a los objetivos, pero primero a Dios, que nos provee todo lo que estamos consiguiendo. Cali es un gran equipo y la serie está abierta”.



Cómo espera al Cali. “Uno piensa tantas cosas… Cali tiene un poder ofensivo muy importante, una posesión en ese rombo ofensivo y con los volantes, Colorado y Valencia o Balanta si juega. Estamos preparados, vamos a hacer nuestro trabajo, el fútbol que nos ha consolidado juego tras juego. Tolima nunca ha jugado un partido fácil en todo el torneo”.



Ganar en su tierra. “Sería algo apoteósico para todos los tolimenses. Esperemos conseguirlo”.



Cómo recomponer la defensa. “En el transcurso de la competencia han entrado jugadores que han respondido, es un grupo humano muy completo en su responsabilidad y en su actitud. Va a estar Caicedo, ha venido preparándose y trabajando bien. Es un grupo humano comprometido y fiel a la causa”.



El desgaste físico. “Desgastado, jugando cada dos días y con intensidad, partidos que son por el título y más el de mañana. Tenemos que superar todas las adversidades, a darle con todo y a dejar el cuerpo y el corazón en la cancha”.



¿Son favoritos? “En el fútbol siempre hay favoritos. En el transcurso de la campaña nunca dieron favorito a Tolima y ahora usted lo da como favorito. El fútbol es cambiante y ambos tenemos obligación. Ojalá podamos hacer respetar la casa”.



La presión a los mediocampistas del Cali. “El equipo está acostumbrado a hacerla, en zona de uno de ellos, y también a Marsiglia y Menosse, tienen jugadores de mucha capacidad técnica, para desequilibrar y romper al rival”.



La parte mental. “Mentalmente este equipo está bien, ha sido fuerte, no solo en el partido pasado, sabe recuperarse. A veces las cosas no salen y el rival lo supera a uno pero el equipo se ha recuperado de todas las dificultades, eso es lo que más destaco de mi equipo”.

El pensamiento del capitán, Julián Quiñones

Rematar como local. “La presión siempre existe en este tipo de situaciones, sabemos lo que representa una final. Desde que estoy en Tolima no hemos rematado la final en casa, la gente confía en nosotros y esperamos darle la satisfacción a la gente, que se lo merece”.



La designación de Ospina como árbitro. “Respecto a la designación arbitral, no tocamos mucho ese tema. Trabajamos porque haya un lindo espectáculo y que el juez haga su trabajo para que no haya mancha ni de él ni de los hinchas”.



El ataque del Cali. Tienen al goleador de la Liga, a Teo que es el mejor del FPC, estaremos preocupados de la parte ofensiva de ellos, pero también ellos estarán preocupados de nosotros. La concentración es importante para este tipo de partidos”.