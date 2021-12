El estadio Manuel Murillo Toro será el escenario este miércoles para la final de vuelta de la Liga BetPlay-II entre Deportes Tolima y Deportivo Cali.



A las 7:30 p. m., con TV de Win Sports+, los dos equipos buscarán romper el 1-1 de la ida en Cali, el fin de semana último, y quedarse con la estrella de fin de año que entrega el fútbol colombiano.



Los anfitriones llegan motivados al partido de vuelta tras haber sacado un valioso empate 1-1 en la ida con un tanto de su amuleto, el paraguayo Gustavo Ramírez, que con sus goles en los últimos tres juegos ilusiona a los aficionados del 'Vinotinto y oro'.



No obstante, el técnico Hernán Torres tendrá que lidiar con las bajas de dos de sus centrales, Sergio Mosquera y Anderson Angulo, que salieron lesionados del partido en Cali, y con las ausencias del lateral Jeison Angulo y de Juan Pablo Nieto, que ya venían con molestias desde antes de la final.



Es por eso que el estratega tendrá que reorganizar su defensa y por ello se espera que como lateral izquierdo aparezca el extremo Junior Hernández y como central el volante William Parra.

Vuelven Caicedo y Plata

Deportes Tolima venció al América y es líder del cuadrangular B. Foto: Dimayor - Vizzor Image

Pero no todo son malas noticias para Torres, pues el goleador Juan Fernando Caicedo y el extremo Anderson Plata, que no sumaron minutos en la ida pero estuvieron en el banco, ya están recuperados de las molestias que los aquejaban y se espera que aparezcan en el once inicialista del miércoles.



El Tolima buscará así su primer bicampeonato y su cuarta liga colombiana tras haber ganado el Torneo Finalización en 2003 -justamente al Cali- y el Apertura en 2018 y 2021, todos cerrando las series como visitante.



Por su parte, el conjunto 'Azucarero' tratará de mostrar el fútbol arrollador que jugó en el primer tiempo del partido de ida. "En lo emocional el grupo está bien, fuerte, no podemos estar felices porque queríamos el triunfo.



Estos 90 minutos nos dejan un buen análisis, ahora lo más importante es descansar y recuperarnos", dijo Dudamel tras el encuentro.



Cali, con la Libertadores en juego

Harold Preciado celebra su gol. Foto: Dimayor

Así pues, el estratega venezolano, que como portero fue subcampeón de la Copa Libertadores con el Deportivo Cali en 1999, tendrá al veterano "Teo" Gutiérrez como principal carta para buscar el triunfo en Ibagué.



Dudamel, que llegó al Cali en la mitad del semestre y reemplazó al uruguayo Alfredo Arias, también cuenta con Harold Preciado, máximo goleador del torneo con 12 tantos; los centrales Jorge Marsiglia y Hernán Menosse, que lideran la defensa, y el portero charrúa Guillermo de Amores, que ha mostrado su mejor nivel en las últimas semanas.



Para el Deportivo Cali también es importante ganar la final porque así entrará directamente en la ronda de grupos de la Copa Libertadores y evitará enfrentarse en la Fase 2 al Fluminense de Brasil.



En caso de perder la final, el equipo que irá directamente a la fase de grupos por Colombia es Millonarios por tener el segundo mayor acumulado de puntos en las dos ligas de este año solo por detrás del Tolima.



