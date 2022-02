Este miércoles 9 de febrero se llevará a cabo la final de ida de la Superliga 2022 entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Con el pitazo inicial a las 8:00 p. m. en el estadio Palmaseca comienza la definición de un nuevo título entre los dos campeones del año pasado.



(Lea: 'Lo importante es volver a pelear título y ganar la Superliga', Dudamel)

Antes, entre 2014 y 2016, el ganador del torneo obtenía un cupo para la Copa Sudamericana. No obstante, el cambio en los torneos de Conmebol no dejó abierta la puerta para participar en este torneo ni en la Libertadores.



(Además: 'Nuestro propósito es ganar contra el campeón, no va a ser fácil', Torres)



Entonces, ¿qué se gana? Además del título, hay un incentivo económico. Para este año el premio sería de 786 millones de pesos, según reportan periodistas en redes sociales, aunque la Dimayor no se ha pronunciado al respecto para confirmar el monto.

📌Los premios de la Superliga son así:



524 millones de pesos al campeón y 262 millones de pesos para el segundo lugar.



Entre las directivas de los clubes del Deportes Tolima y Deportivo Cali no han hablado para arreglar el premio y dividirlo. — Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) February 9, 2022

Así las cosas, el campeón se llevaría 524 millones de pesos y el segundo lugar, 262 millones de pesos. Según 'Caracol Radio', hasta el momento no ha habido diálogo entre los directivos del Deportes Tolima y Deportivo Cali sobre el premio.



Cabe recordar que el año pasado, América y Santa Fe se pusieron de acuerdo para dividir el premio económico antes de los partidos. "El premio para la Superliga será de 375 millones de pesos para cada equipo, los dos clubes se pusieron de acuerdo", contó en ese momento Felipe Jaramillo, presidente de Dimayor. El año anterior, en 2019, sucedió algo similar cuando América y Junior se enfrentaron.



Hasta ahora, ninguno de los dos clubes que se enfrentarán por la Superliga han emitido comunicados o se han referido en medios sobre el tema. El partido de vuelta será el próximo miércoles 23 de febrero.

