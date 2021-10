América respira y vuelve a soñar: le ganó al Tolima

América de Cali logró una victoria que, por ahora, deja atrás los malos momentos vividos en las últimas jornadas y lo mete otra vez en la pelea por la clasificación: el equipo vallecaucano venció 0-1 al actual campeón de la Liga, Deportes Tolima.

El resultado representa un respiro para el cuerpo técnico que comanda Juan Carlos Osorio, que esta semana quedó condicionado a obtener su cupo en cuadrangulares para mantenerse al frente del proyecto de los ‘diablos’.

América ganó sin tener a Juan Carlos Osorio en el banco

Cabe recordar que América no tenía en el banco a su técnico, suspendido por tres partidos luego de su mal comportamiento en la final de la Superliga contra Santa Fe.



Mejor el primero que el segundo tiempo, con aproximaciones de ambos equipos y una buena actuación en el visitante del arquero Diego Novoa, en el que se apeló al juego directo, aunque gravitó poco en ataque Adrián Ramos ante la marca de los centrales ‘pijaos’.



Pompilio Páez estuvo en el banquillo escarlata ante la sanción a Osorio. Montó un 4-3-3, con Kevin Andrade nuevamente como lateral derecho. Su sector medular estuvo conformado por Rodrigo Ureña, Carlos Sierra y Luis Paz, aunque este último no duró mucho tiempo en el campo por una lesión. Arriba, Jeison Lucumí, Deinner Quiñones y Adrián Ramos, sin mayor trascendencia.



Tolima, que perdió un invicto como local de 19 juegos, salió a presionar al cuadro vallecaucano en su sector y provocó que se equivocara en el manejo del balón, aunque le faltó eficacia en una acción clara y en la otra hubo posición adelantada.



El partido se interrumpió a los 23 minutos, luego que Carlos Sierra levantara su pierna izquierda y golpeara en la cara a su compañero Luis Alejandro Paz. Aunque quiso permanecer en la cancha, tras la atención médica no fue posible y en su lugar tuvo que entra Héctor Quiñones a los 30.



Jeison Lucumí recibió un golpe en el costado izquierdo a los 40. Émerson Batalla lo reemplazó a los 41 minutos y su presencia fue vital para mejorar el funcionamiento ofensivo del cuadro rojo.

La polémica por el VAR en un gol anulado al América

Carlos Sierra llegó atropellado al área a los 50, mandó la pelota al fondo de la red presionado por Julián Quiñones, pero fue anulado por un presunto fuera de lugar que dio el asistente de Occidental, pero que el árbitro Lisandro Castillo no fue a analizar la acción en el VAR.



El paraguayo Gustavo Ramírez y Yohandry Orozco entraron en Tolima por Juan Fernando Caicedo y Daniel Castaño, respectivamente, a los 17 minutos. Esas salidas perjudicaron al dueño de casa, que perdió generación y potencia para superar a una defensa que esta vez respondió muy bien.



Pablo Ortiz y Gustavo Torres lo hicieron por Carlos Sierra y Deinner Quiñones a los 32. Y 40 segundos después Elvis Mosquera levantó un balón desde el fondo, la pelota la cabeceó Marlon Torres para que Gustavo empalmara con derecha y venciera abajo sobre ese palo a Cuesta en el 0-1.



Con 22 unidades, el elenco vallecaucano ascendió al décimo puesto, a 2 del octavo, Deportivo Cali, y en medio de un cuello de botella de 6 clubes con las mismas aspiraciones.



En la fecha 17, América recibirá a Alianza Petrolera el domingo 31 de octubre (7:10 p.m.), mientras que Tolima visitará a Águilas Doradas el martes 2 de noviembre (7:00 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces

