América no levanta cabeza y Tolima es el nuevo líder de la Liga

Pese a jugar 54 minutos con un hombre de menos por la expulsión del zaguero Sergio Mosquera, Deportes Tolima derrotó 1-0 al América de Cali en el Manuel Murillo Toro y se despidió este sábado como líder parcial de la Liga 2020.

Como ha sido costumbre en la era Juan Cruz Real, América empezó presionando al rival en su propio terreno, con la velocidad y ganas de los juveniles que utilizó en su formación alterna, pero el cuadro pijao fue equilibrando la posesión del balón.



Sin embargo, se vio un equipo más físico que pensante, el único que trataba de jugar colectivamente era Luis Sánchez, porque Jhon Arias no asumió su rol de jugador con más rodaje, mientras que Émerson Batalla y Santiago Moreno prácticamente no pesaron en el ataque.



En el segundo tiempo, Juan Cruz Real hizo variantes para mejorar en el juego ofensivo, lo consiguió, pero de nuevo le faltó potencia para conseguir al menos el tanto del empate.



Tolima llegó a los 10 minutos por la izquierda, la pelota se le fue por debajo el guayo a Marlon Torres, pero sin destinatario.



A los 16, Campaz remató por encima en un balón que perdió Luis Sánchez en la mitad. Un cobro desde el costado derecho de Jáminton Campaz a los 24 le dio el tanto de la ventaja al Tolima, cuando el esférico no lo alcanzó a rechazar Jaramillo y Sergio Mosquera que estaba atrás la empujó para el 1-0.



Sobre 32, el 20 remató Albornoz y la pelota se fue a la última línea, pero pidieron una mano en el área. A los 37, Marulanda disparó desde fuera del área y Graterol envió al tiro de esquina.



A los 39, Sergio Mosquera, que ya estaba amonestado, le cometió una falta a Batalla que el árbitro Diego Escalante consideró de mala intención y le mostró la roja.



En el complemento entraron Rafael Carrascal y Juan David Pérez para darle un poco de aire al ataque del conjunto escarlata y buscar que se aplicara la superioridad numérica y el cuadro rojo se hizo dueño del balón, aunque de nuevo le faltó profundidad. Sierra no alcanzó a rematar con dirección. Y lo mismo posteriormente Juan David Pérez. Pero



El zaguero Pablo Ortiz buscó el gol en una acción acrobática, a espaldas al arco, pero el esférico se fue desviado a los 15.



Sierra sacó otra vez un potente remate en un tiro libre y la pelota chocó contra el horizontal, en la acción más riesgosa para el visitante.



Al minuto 38, Albornoz entró en velocidad por la izquierda, centró y Miranda no pudo llegar para impactar el balón en la portería de Graterol., con lo que se perdió la opción del segundo tanto tolimense.



Arias remató a los 42 y Montero, que fue clave en el arco tolimense, volvió a desviar el esférico. El local se quedó con los tres puntos sin hacer un mayor gasto, mientras América empieza a preocupar, sigue octavo, pero este domingo podría salir de la lista si gana alguno de los rivales que vienen detrás.



Esta semana, Tolima jugará el aplazado ante Nacional en Medellín el miércoles 30 de septiembre (8:10 p.m.), mientras que América recibe a Rionegro Águilas el domingo 4 de octubre a las 6:05 p.m.



