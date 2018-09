Tolima golpeó duro a Envigado: lo goleó y sigue firme en la tabla

Deportes Tolima goleó 1-3 a Envigado en la séptima fecha de la Liga II y se aseguró el tercer puesto en la tabla de posiciones, hasta la próxima jornada, al llegar a 16 puntos.

Marco Pérez, autor de dos de los goles tolimenses, llegó a seis anotaciones este semestre. Yohandry Orozco, quien hizo el tercero, selló el triunfo en el Parque Estadio. El descuento del Naranja lo convirtió Iván Angulo, en una vistosa jugada individual.

El equipo que dirige el técnico encargado Juan Carlos Ramírez no pudo manejar el empate 1-1 y sumó una derrota más. Actualmente es, junto con Atlético Huila, uno de los dos equipos que no ha podido conseguir una victoria este semestre en la Liga II.

Preciso y efectivo fue el fútbol que presentó Deportes Tolima en el terreno del Envigado.



Dos goles calcados, como el reflejo ante un espejo, fueron los que protagonizaron Luis González y Marco Pérez. El primero se encargó de abrir el juego por la banda derecha y meter milimétricamente el pase al corazón del área envigadeña, en donde el segundo saltó y convirtió los dos goles de cabeza.



El tercer gol tolimense fue de Yohandry Orozco, ante un pase del arquero Álvaro Montero, en el que le ganó el balón a los defensores naranjas y con el arco a su gusto reventó el balón a quemarropa.



El descuento del conjunto local se presentó cuando apenas estaba empezando el segundo tiempo, no iban dos minutos cuando Iván Angulo recibió la pelota de espalda al arco, giró rápidamente y con un fuerte remate venció la humanidad del arquero Montero.



Los pocos asistentes creían que Envigado iba a pasar de largo, pues su ritmo y producción de juego aumentó, al igual que su confianza, pero no pudo aguantar el marcador 1-1 y en dos desconcentraciones de la defensa el equipo sucumbió ante la efectividad de los rivales.



Tolima goleó y su fútbol fue preciso y vistoso. El actual campeón de la Liga colombiana tranquilizó con su presentación al técnico Alberto Gamero, quien al principio del partido se veía nervioso y generó varios cambios en la nómina titular, respecto a la que actuó en la fecha anterior.



El equipo que venció a Envigado apeló al juego rápido, de máximo tres toques para desconcertar y desubicar. No importó que estuviera de visitante, además, la gran actuación de Luis González, por la banda derecha, fue fundamental para que el goleador Marco Pérez no fallara ninguna de las opciones.



Con la ventaja de ir ganando se aprovechó del desespero envigadeño, el resto del partido fue un paseo para Tolima. El juego ofensivo de su contrincante se apoyó en jugadas de pelota quieta, entonces fue cuando de la nada apareció Yohandry Orozco, en el minuto 45 del segundo tiempo, para ratificar una gesta que pinta bien y un fútbol efectivo con el que pueden defender el título de Liga conseguido el semestre anterior.



Con este nuevo resultado las estadísticas dejan ver que los locales han sido derrotados en 11 ocasiones por los tolimenses, frente a 12 triunfos naranjas y tres empates.



En la octava fecha, Envigado visitará a Santa Fe, el próximo miércoles a las 6:00 de la tarde; mientras que Deportes Tolima jugará el martes, también a las 6:00 p.m., contra Atlético Huila.

Síntesis

Envigado F.C. 1 / Deportes Tolima 3



Envigado: Santiago Londoño (5); Cristian Arrieta (5), Santiago Noreña (4), Camilo Mancilla (4) y Santiago Ruiz (5); Juan Alberto Mosquera (5), Neyder Moreno (5) e Iván Rojas (5); Iván Angulo (5); Duván Vergara (4) y Wilfrido de la Rosa (4).

DT: Juan Carlos Ramírez (E).



Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Luis Payares (6) y Omar Albornoz (6); Rafael Robayo (6) y Carlos Robles (6); Rafael Carrascal (6), Luis González (7) y Andrés Escobar (6); Marco Pérez (7).

DT: Alberto Gamero.



Partido: bueno.

Cambios en Envigado: Yeison Guzmán (5) por Duván Vergara (1 ST), Carlos Rojas por Wilfrido de la Rosa (21 ST) y Diego Moreno por Iván Rojas (28 ST).



Cambios en Tolima: Yohandry Orozco (6) por Rafael Carrascal (14 ST), Jorge Luis Ramos por Andrés Escobar (25 ST) y Luis Paz por Luis González (36 ST).



Goles de Envigado: Iván Angulo (1 ST).

Goles de Tolima: Marco Pérez (17 PT y 24 ST) y Yohandry Orozco (45 ST).

Amonestados: Noreña (Envigado).

Expulsados: no hubo.

Detalle: Este semestre Deportes Tolima ha ganado cinco partidos, empató en una ocasión y en un encuentro fue derrotado. Ha logrado 13 anotaciones y le han convertido ocho.

Figura: Luis González (7).

Estadio: Parque Estadio.

Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Nolberto Ararat (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Envigado