Tolima se sacudió y le ganó de visitante a Rionegro

Danovis Banguero, de media distancia, y Marco Pérez, de penalti, consiguieron las anotaciones del compromiso. Con este resultado el equipo que dirige el técnico Alberto Gamero sumó, después de dos fechas con derrotas, los primeros tres puntos en la Liga II-2019.

Rionegro Águilas, que hizo de todo para ganar el compromiso, no tuvo suerte ni poder ofensivo para derrotar al arquero Álvaro Montero. Fue precisamente el local el que comenzó con las opciones del gol en el primer tiempo, a dos minutos del pitazo inicial consiguió un disparo que salió desviado.

A los 23 minutos Adrián Ramos tuvo en su cabeza la mejor opción del primer tiempo tras un centro de Álex Castro. Seis minutos después Ramos fue sustituido por Anderson Plata por un problema muscular.



Rionegro, que tuvo más el balón durante este periodo, alcanzó a tener una alegría fugaz, en una jugada que terminó con un gol anulado por fuera de lugar de Iván Rivas.



Después, antes de que ambos equipos se fueran al descanso del entretiempo, el local tuvo otra aproximación a través de un remate de Francisco Rodríguez que se fue por un costado.



Para la segunda parte del compromiso se produjeron el doble de las opciones en las áreas de cada equipo y llegaron también las emociones de los dos goles.



No obstante, el que comenzó de nuevo con las ganas de mover el marcador fue el equipo de Flabio Torres, con un remate de Jefferon Mena que atajó Montero con dificultad.



Luego se vino el contraataque de Tolima. A los nueve minutos consiguió el primer gol de la noche en el estadio Alberto Grisales.



Como si supiera que la pelota iba a llegar a ese sitio le quedó servida en bandeja de plata a Danovis Banguero luego de un rechazo de la defensa de Rionegro. El defensor, desde unos 27 metros, con su pierna izquierda, le pegó con su borde externo y dejó clavado el balón en el ángulo derecho de Luis Delgado que se quedó inmóvil.



La alegría se apoderó de los integrantes del plantel visitante, el técnico Gamero les pidió que mantuvieran el ritmo y se cuidaran en la parte defensiva.



Rionegro buscó el empate, pero se tuvo que cuidar también. El arquero Delgado fue exigido nuevamente, tuvo que intervenir para salvar su arco, esta vez en un disparo a la raíz del poste derecho que venía directo para el gol.



El mismo Delgado, diez minutos después, volvió a ser protagonista, pero en la parte ofensiva, en un tiro libre que cobró con la pierna derecha y que exigió al arquero Montero.



Tolima se reorganizó, mandó un segundo ataque, pudo conseguir en un tiro libre en el que estuvo cerca de enviar al gol el delantero Marco Pérez. Luego fue Robles, a los 30, con un remate de media distancia que le quemó los guantes a Delgado.



Hasta que llegó de nuevo la alegría para Tolima. El segundo gol de la noche se presentó luego de que Jefferson Mena tumbó a Alex Castro dentro del área y el árbitro Mario Herrera decretara la pena máxima. El encargado del cobro fue Marco Pérez, que escogió mandar la pelota al costado derecho del arquero Delgado que lo había apostado todo para el otro lado.



La última emoción del partido fue otra llegada del Tolima, un disparo desviado de Anderson Plata.



Con este resultado el equipo local se mantiene con un punto, producto del empate 2-2 contra Alianza Petrolera en la jornada anterior.



En la próxima fecha Rionegro Águilas visitará a Patriotas Boyacá, el domingo 4 de agosto a las 5:45 de la tarde. Deportes Tolima, mientras tanto, recibirá Santa Fe, el mismo día, pero a las 7:45 p.m.



Síntesis

​

Rionegro Águilas 0 / Deportes Tolima 2



Rionegro: Luis Delgado (5); Elacio Córdoba (5), Jefferson Mena (5), Jonathan Lopera (5) y Álvaro Angulo (5); Francisco Rodríguez (5) y David Contreras (5); Aldo Leao Ramírez (5) y Jader Obrian (5); Andrés Rentería (5) e Iván Rivas (5).



D.T.: Flabio Torres.



Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Sergio Mosquera (6), José Moya (6) y Danovis Banguero (6); Larry Vásquez (6) y Carlos Robles (6); Jorge Ramos (6), David Centeno (6) y Alex Castro (6); Marco Pérez (6).



D.T.: Alberto Gamero.



Partido: bueno.



Cambios en Rionegro: Jacobo Escobar por David Contreras (20 ST), Mauricio Gómez por Andrés Rentería (20 ST) y Kevin Salazar por Jader Obrian (37 ST).



Cambios en Tolima: Anderson Plata (5) por Adrián Ramos (29 PT, lesionado), Johnny Mostacilla (5) por Sergio Mosquera (1 ST) y Juan Pablo Nieto por David Centeno (42 ST).



Goles de Rionegro: no hubo.



Goles de Tolima: Danovis Banguero (9 ST) y Marco Pérez (37 ST, penalti).



Amonestados: Córdoba, Lopera (Rionegro Águilas); Banguero, Castrillón (Tolima).



Expulsados: no hubo.



Detalle: Deportes Tolima inscribió en la planilla para este partido al jugador Rafael Carrascal con el que ya no tiene contrato. El jugador, el pasado jueves, firmó su vinculación con el América de Cali.



Figura: Danovis Banguero (6).



Estadio: Alberto Grisales.



Asistencia: 1.000 espectadores, aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Marío Herrera (7).



Esteban Torres Arbeláez

Para El Tiempo

Rionegro