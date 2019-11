Tolima amarga otra vez a Nacional: lo vence 1-0

En el juego más atractivo de la segunda jornada de los cuadrangulares, Deportes Tolima derrotó por la mínima diferencia a Atlético Nacional, con una solita y suficiente anotación de Álex Castro.

En el Manuel Murillo Toro se encontraron dos equipos que son verticales y de gran despliegue físico, con hombres de buen manejo del balón y punzantes en ataque, que para la retina del aficionado jugaban un partido de ida y vuelta.



Tolima, con la base de la buena campaña que lo tienen con pie y medio en torneo internacional vía reclasificación, así mismo le permitía llegar con ocho partidos invicto y una gran producción ofensiva. Por su parte Nacional, con una nómina donde parecía que el técnico Osorio apostaba por la fortaleza física y la potencia.



Tolima como es costumbre trabajaba con toques progresivos desde la zona de recuperación y descargando por los extremos para buscar la aparición de un jugador sobrante por la mitad.



Nacional hacia control y tenía posesión del balón, incluso estrelló el balón en el travesaño, pero fue Tolima el que pegó primero y dio muestra de autoridad, a los 27 minutos al cabo de un contragolpe Álex Castro recibe el esférico sobre el costado izquierdo y sin dudar sacó un zurdazo cruzado y a ras de pasto que supera a José Fernando Cuadrado para la primera anotación Pijao.



El visitante no cambió su vocación de ataque y la intención de romper el bloque defensivo del rival que esperaba y entendía que la propuesta del equipo Verde le generaba espacios para hacer daño y buscar ampliar el marcador.



Tolima fue efectivo y práctico, supo administrar la ventaja y contener la arremetida del rival para irse ganador al descanso.

Tolima controló y sostuvo el resultado

El complemento inició con un Nacional más agresivo y corriendo riesgos, porque sumaba hombres en ataque y concedía espacios que eran capitalizados por el local, que tenía como arma la velocidad en el contragolpe.



Con el paso de los minutos Nacional apostaba en presencia ofensiva y facilitaba el trabajo defensivo del Tolima que se acentuaba en la cancha y todo indicaba que estaba más cerca el segundo gol Pijao y no el empate verdolaga.



Tolima hacia un trabajo ordenado y se fortalecía en lo colectivo para cortar los circuitos creativos del rival, la intensidad del juego era alta y los jugadores no se guardaban en despliegue físico.



El cuadro Pijao era cauteloso y eso lo ratificaba Alberto Gamero que ordenaba el ingreso de Sergio Mosquera para reforzar la labor defensiva y contrarrestar la intención del contrario que no caía con las botas puestas.



Tolima llegaba a seis puntos y picaba en punta en un grupo demasiado complicado por la calidad de los rivales, Nacional falló en definición y pagó caro la apuesta ofensiva que presentó en Ibagué.

Síntesis

Tolima 1 / Nacional 0



Deportes Tolima: William Cuesta (6); Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (8), José Moya (7), Danobis Banguero (6); Carlos Robles (7), Larry Vásquez (7), Anderson Plata (6), Jaminton Campaz (5), Alex Castro (6), Jorge Ramos (5).

D.T.: Alberto Gamero



Nacional: José Cuadrado (6); Helibelton Palacios (7), Daniel Muñoz (7), Alexis Henriquez (7), Juan David Cabal (6); Baldomero Perlaza (6), Brayan Rovira (6), Pablo Cepellini (6), Jerson Candelo (7), Cristián Mafia (5), Jarlan Barrera (7).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Juan Pablo Nieto (4) por Jaminton Campaz (13 ST), Omar Albornoz por Alex Castro (27 ST), Sergio Mosquera por Jorge Ramos (38 ST).



Cambios de Nacional: Sebastián Gómez (6) por Brayan Rovira (1 ST,), Hernán Barcos por Juan David Cabal (22 ST), Daniei Bocanegra por Jerson Candelo (32 ST).



Amonestados en Tolima: Julián Quiñones (17 PT), Larry Vásquez (2 ST), Nilson Castrillón (16 ST),



Amonestados en Nacional: Brayan Rovira (22 PT), Hernán Barcos (33 ST),



Goles de Tolima: Álex Castro (27 PT),



Figura: Julián Quiñones (8)



Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 20.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Carlos Ortega (7)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué