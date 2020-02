Tolima hizo la primera tarea: avanzó en la Copa Libertadores

Deportes Tolima ratificó el favoritismo en la llave y eliminó sin mayores problemas a Macará de Ecuador en la segunda fase de clasificación de Copa Libertadores. En el juego de vuelta los pijaos derrotaron al equipo 'Celeste' 1 -0, con anotación de Jaminton Campaz que fue la figura de la serie, marcando en los dos partidos.

Saltando al terreno de juego Deportes Tolima se clasificaba a la tercera fase de Copa Libertadores, pero los orientados por Hernán Torres salieron a imponer condiciones y romper con velocidad por los costados el esquema que proponía el Macará de Ecuador, el hombre más buscado en los primeros minutos para desequilibrar era Omar Albornoz por el sector derecho.



Después del minuto 12 los Ecuatorianos tomaron el manejo del balón y buscaban acercarse a la portería de Álvaro Montero, para los dueños de casa esta circunstancia les favorecía ya que encontraban espacio para hacerle daño al rival.



El control del equipo "Celeste" era estéril porque no inquietaba la portería Pijao, los volantes de la visita tenían buena distribución del balón pero fallaban en el ultimo pase, facilitando el trabajo de la zaga tolimense.



El Vinotinto y Oro cayó en un bache donde perdía fácilmente el balón y no tenía profundidad para llevar peligro a los predios de Agustín Silva, el trámite de juego se desarrollaba en la zona media y por pasajes se cortaba con faltas de ambos lados.



Y como suele acontecer en este tipo de partidos una individualidad es la llamada a destrabar los resultados, a los 41 minutos Francisco Rodríguez recupera el balón sobre la mitad del campo, desborda por izquierda y antes de ingresar al área cede el esférico a Jaminton Campaz que define a ras de pasto y envía el útil al fondo de la portería para abrir el marcador, Tolima hacia la tarea para irse ganador al descanso.



Las acciones del segundo tiempo, mostraban un Macará decidido a buscar equilibrar el marcador, los de Ambato eran concientes que no había mañana y se tenían que arriesgar, aunque eso le abriera la posibilidad al Tolima de contragolpear y ampliar el resultado.



Hernán Torres ordenó el ingreso de Daniel Cataño para dar orden y manejo al balón en zona media, en la visita el desespero era el común denominador al punto de perder al zaguero Brian Molina por expulsión a los 14 minutos de juego.



El ritmo del partido era monótono, Tolima hacia control y esperaba la propuesta del rival que con el paso de los minutos iba mermando su rendimiento y era más fácil que llegara el segundo gol tolimense que el empate de los Ecuatorianos.



En el Tolima el más destacado era Jaminton Campaz que pedía el balón y buscaba ser el enlace con sus compañeros de zona de volantes y ataque, el joven mediocampista marcó gol en los dos partidos y cuando el equipo lo requirió tuvo personalidad y buen rendimiento, aunque después de la guerra todos son generales la incógnita es ¿Porqué no estuvo convocado para el preolímpico?



Con superioridad en el resultado global, sin mayores complicaciones y sumando seis puntos que servirán para una posible continuidad en torneos internacionales, Deportes Tolima ganó la serie ante el débil Macará de Ecuador, ahora los pijaos se medirán buscando la clasificación a fase de grupos ante el encopetado Internacional de Portoalegre, la ida será en Ibagué la próxima semana.

Síntesis

Tolima 1 / Macará 0



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6), Nilson Castrillón (6), Julián Quiñones (7), José Moya (6), Danobis Banguero (6); Carlos Robles (7), Yeison Gordillo (7), Andrey Estupiñan (6), Jaminton Campaz (8), Omar Albornoz (5), Francisco Rodríguez (7).



D.T.: Hernán Torres.



Macará: Agustín Silva (5); Galo Orozco (5), Brian Molina (6), John Narváez 6), Leonel Quiñones (5); Mario Rizotto (6), Carlos Feraud (6), Jonatan de la Cruz (6), Fernando Mora (5), Jonny Uchuari (6); Sebastián Herrera (5).



D.T.: Paul Vélez.



Partido: Flojo.



Cambios en Tolima: Daniel Cataño por Andrey Estupiñan (17 ST), Leyvin Balanta por Omar Albornoz (28 ST), Juan David Ríos por Carlos Robles (37 ST).



Cambios de Macará: César Mercado por Jonatan de la Cruz (16 ST), Ronald Champang por Jonny Uchuari (22 ST), Paulo Mancilla Fernando Mora (36 ST).



Amonestados en Tolima: Andrey Estupiñan (2 ST), Carlos Robles (35 ST),



Expulsados: Brian Molina (14 ST),



Goles de Tolima: Jaminton Campaz (41 ST),



Figura: Jaminton Campaz (8)



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 7000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Juan Benítez (Par) (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué