Tolima logra una victoria vital frente a Cúcuta

El duelo de tribus fue para los pijaos. En un partido emotivo el Tolima derrotó 2 goles a 1 al Cúcuta que tuvo un buen primer tiempo pero cayó para el complemento y se fue perdedor de Ibagué. Sergio Mosquera y Alex Castro marcaron para el local, Carmelo Valencia lo hizo para la visita.

Tolima iniciaba una serie de dos juegos como local para buscar la clasificación a los ocho, se enfrentaba a un rival de gran aplicación táctica y que combinaba experiencia y juventud como Cúcuta Deportivo, el equipo Pijao salió a tomar posesión del balón y trabajar con la salida por los extremos para romper el bloque defensivo del rival.



Como ha sido característico en el torneo, los dirigidos por Gamero jugaban en campo del contrario pero carecían de claridad para inquietar al portero Chaverra, el visitante apostaba a aprovechar los espacios que le daba el dueño de casa.



Poco a poco Cúcuta se fue acercando a la portería de William Cuesta, que respondió en dos oportunidades para salvar su arco, pero en un cobro de tiro de esquina al minuto 24 el golero Pijao falló en un despeje, dejando el balón servido para que Carmelo Valencia abriera el marcador, resultado que afianzaba en los ocho a los motilones y sacaba de ese grupo a los tolimenses.



Después de la anotación en contra, Tolima tuvo un bajón en rendimiento, sin embargo al cabo de los 35 minutos volvió a tomar el balón y a acercarse a la portería motilona, de los pies y el ímpetu de Jaminton Campaz el local se iba encima del rival.



El premio a la insistencia del Pijao llegó a los 42 minutos, se cobra un tiro de esquina en corto y se juntan Campaz y Álex Castro, este último dentro del área le sirve el balón al central Sergio Mosquera que había subido a acompañar la jugada de pelota quieta, y este con un remate seco y bien ubicado emparejó las acciones.



En el Murillo Toro y ante algo menos de 3.000 espectadores se jugó un emotivo primer tiempo que era justo en el marcador por lo realizado por ambos equipos.

Tolima mejoró y dio vuelta al marcador

Tolima salió adelantando lineas e imprimiendo velocidad y desborde, corrían dos minutos y logró romper el bloque del rival, en una combinación de Plata y Alex Castro se logra anotar el segundo gol que metía al Vinotinto y Oro en los ocho, el volante antioqueño de pierna derecha vence la resistencia de Chaverra que nada pudo hacer para evitar el gol Pijao.



Lo hecho por Cucuta en el primer tiempo se derrumbaba muy pronto, después de haber controlado sin apuros a su rival, cayó en un letargo que era aprovechado por Tolima que tenía cerca la posibilidad de aumentar el resultado.



Era del cielo a la tierra el cambio de los pijaos con referencia al primer tiempo, aunque los partidos son diferentes volvía a la memoria el juego ante Cali hace dos semanas, donde el Vinotinto y Oro en 45 minutos anotó 4 goles y superó ampliamente al rival de turno.



Tolima era inteligente, con base a la posesión controlaba las acciones de juego y mantenía a raya a los motilones, así mismo los de Ibagué cerraban espacios por los costados y neutralizaban una de las armas del contrario.



Los últimos 10 minutos el Cucuta apostó al todo o nada y se fue a buscar el empate, utilizando el balón aéreo ya que el golero Cuesta daba ventajas cuando le levantaban la pelota, pero Alberto Gamero reforzó la zona defensiva para controlar la intención del rival.



Tolima supo darle vuelta a un marcador en contra, hizo buen control de los ritmos del juego y logró asegurarse en los ocho de la liga, tarea completa para los pijaos que en tres juegos seguiddos a sumado 9 puntos que lo tienen ad portas de la clasificación.

Síntesis

Tolima 2 / Cucuta 1



Deportes Tolima: William Cuesta (5); Juan Guillermo Arboleda (6), Sergio Mosquera (7), José Moya (7), Danovis Banguero (6); Larry Vásquez (6), Carlos Robles (6), Anderson Plata (6), Jaminton Campaz (7), Alex Castro (8), Jorge Ramos (6).

D.T.: Alberto Gamero



Cúcuta: Camilo Chaverra (6); James Castro (6), Javier López (6), Brayner García (6), Diego Sánchez (6); Harrinson Mancilla (6), Jhon Hernández (6), Luis Miranda (6), Matías Pérez (6), Andrés Sarmiento (5), Carmelo Valencia (6).

D.T.: Guillermo Sanguinetti.



Partido: Bueno

Cambios en Tolima: David Centeno por Anderson Plata (37 ST), Juan Pablo Vargas por Juan Guillermo Arboleda (38 ST), Leyvin Balanta por Alex Castro (42 ST).



Cambios Cúcuta: Ever Valencia por Andrés Sarmiento (18 ST), Jonathan Agudelo por Luis Miranda (38 ST),

Amonestados en Tolima: Jaminton Campaz (30 PT), Danobis Banguero (29 ST),

Amonestados en Cúcuta: Matías Pérez (18 PT), Jonathan Agudelo (46 ST).

Expulsados: no hubo.

Goles de Tolima: Sergio Mosquera (42 PT), Alex Castro (2 ST),

Goles de Cucuta: Carmelo Valencia (24 PT),

Figura: Álex Castro (8)

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Jhon Hinestroza (6)





GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué