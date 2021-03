Soplan vientos de problemas en el Tolima

Deportes Tolima no vive un buen presente, pues en Ibagué se habla insistentemente de enfrentamientos en el seno del equipo, que es tercero en la tabla de posiciones con 20 puntos.

En primera instancia, se advierte que hubo un duro cruce de palabras entre el técnico, Hernán Torres, y el arquero titular, Álvaro Montero.



Dicho problema habría perjudicado a Montero, quien no sería titular frente a Jaguares de Córdoba, en Ibagué, este viernes.



De igual manera, se señala que el asistente técnico, Carlos Salazar, se iría del equipo, tras serias señalamientos personales que le hizo la figura de la escuadra, Jáminton Campaz.



"El tema estoy sorprendido por eso. Todo es falso. Soy un hombre serio, de carácter, sin pasar por encima de las personas", le dijo Torres a Antena 2 de RCN .



Y agregó: "Sacaré a Montero por la parte deportiva. Necesito que se recupere mentalmente, tiene un bajón. No va a tapar. Quiero que vuelva a recuperar su nivel. To tenemos una mala relación con Montero, no hemos tenido ningún conflicto".



Ningunos de los canales de comunicación del Tolima ha dado a conocer estas informaciones, pero se habla de que las peleas internas son el pan de cada día en el grupo.



