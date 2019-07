Con penalti errado al final, Tolima perdió contra América

En la fecha dos de la Liga, América alcanzó su primera victoria como visitante frente a Tolima (0-1) desde que volvió a primera división, el conjunto Rojo con anotación de Yesus Cabrera derrotó al Vinotinto y Oro en un partido donde Marco Pérez erró pena máxima al cierre del compromiso.



Tolima inició con la posesión y se acercó muy temprano a los predios de Neto Volpi que envió a los cinco minutos el balón afuera del área después de un remate de cabeza por parte de Marco Pérez.

La respuesta del América fue eficiente, ya que en una rápida transición tomó a los defensores del Tolima mal perfilados y en tres toques llegó a la portería de Montero, en una jugada donde participó como pivote Michael Rangel que habilitó el ingreso de Yesus Cabrera al área tolimense, el 10 americano definió con un disparo a ras de pasto para anotar el primer gol del partido, corría el minuto ocho.



El dueño de casa no encontraba el camino para mostrar reacción a la anotación del América, era lento en el tránsito hacia la portería rival y permitía que se acomodará fácilmente en defensa el equipo del Valle, los de Gamero recurrían a levantar el balón y ahí se hacían importantes los centrales escarlatas.



El costado izquierdo era el utilizado por Tolima para buscar acercarse a la zona posterior del América, pero se fallaba en el último pase, mientras que por la zona derecha en ataque para el local no pesaba la presencia de Jorge Ramos que para poder tocar el balón se acomodaba en ocasiones al lado de Marco Pérez.



América esperaba la propuesta del cuadro Pijao, era práctico en el trabajo de marca y dejaba que Yesus Cabrera manejará los tiempos y buscará la sociedad con Rangel y Viveros, al punto que estuvo cerca de ampliar el marcador de no ser por la intervención de Álvaro Montero. Con la victoria parcial y justa para el conjunto Rojo se saldaba el primer tiempo.



Tolima intento y no pudo



De entrada Alberto Gamero movió sus fichas, sacó a Leyvin Balanta y ordenó el ingreso de Omar Albornoz, cambiando además el módulo, pasando a tener dos hombres en contención, dos creativos y dos puntas.



La propuesta del local era clara, salida por las bandas buscando a Marco Pérez y Jorge Ramos, adelantar líneas y sumar hombres en función ofensiva, una intención que generaba ventajas en defensa que con el paso de los minutos era aprovechada por el contrario.



Gamero hacia una apuesta arriesgada sacaba un volante neto de marca como Larry Vásquez y mandaba al terreno de juego a Diego Valdés un hombre de iguales características a Pérez y Ramos, por su parte Alexandre Guimaraes puso a debutar al Argentino Matías Pisano y sacó al hombre del gol Yesus Cabrera.



Las variantes hacían efecto en Tolima que iba arrinconando al rival y comenzaba a pisar el área de Neto Volpi, América hacia un trabajo con bloques densos y con poco espacio entre líneas, los tolimenses querian imponer velocidad para romper el cerco defensivo del contrario, aunque se extrañaba por pasajes del partido un jugador que imprimiera pausa.



Muy temprano le cedía el control total de la pelota América a Tolima, los pijaos sumaban hombres al ataque y sobre los 33 minutos tuvo el empate en los pies de Diego Valdés que envió el esférico por encima de la portería americana.



A los 42 minutos se fue expulsado Juan Pablo Segovia de gran rendimiento en la zaga escarlata luego de una falta sobre Diego Valdés, Tolima se volcó al todo o nada sobre la portería de Volpi, era más ganas que orden el equipo Pijao y así en una pelota al vacío Jorge Ramos se estrelló con el arquero Rojo y el árbitro Castillo sancionó una dudosa pena máxima a los 92 minutos.



Al cobro fue Marco Pérez, el goleador histórico del Tolima antes de impactar se resbala y envía el balón por encima y desperdicia la posibilidad de salvar un empate en casa, no hubo más tiempo y con esta jugada culminó el partido con el triunfo del América.



Tolima dejó dudas, no se explican algunos movimientos y la alineación en posiciones contrarias a varios jugadores por parte de Alberto Gamero, esto empieza hasta ahora pero en dos fechas se suman dos derrotas.

Síntesis

Tolima 0 / América 1



Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Juan Guillermo Arboleda (6), Julián Quiñones (6), Sergio Mosquera (6), Leyvin Balanta (5); Carlos Robles (6), Larry Vásquez (6), Danobis Banguero (6), Jorge Ramos (6), Alex Castro (6), Marco Pérez(5).



D.T.: Alberto Gamero



América: Neto Volpi (7); Juan Pablo Zuluaga (6), Marlon Torres (6), Juan Pablo Segovia (6), Daniel Quiñones (6); Luis Paz (6), Juan Camilo Mesa (6), Carlos Sierra (6), Yesus Cabrera (8), Jhonier Viveros (6); Michael Rangel (6).



D.T.: Alexandre Guimaraes.



Partido: Regular.



Cambios en Tolima: Omar Albornoz por Leyvin Balanta (1 ST), Diego Valdés por Larry Vásquez (19 ST), Anderson Plata por Danobis Banguero (36 ST).



Cambios en América: Matías Pisano por Yesus Cabrera (19 ST), Gustavo Carvajal por Carlos Sierra (28 ST), Pedro Franco por Jhonier Viveros (43 ST).



Amonestados en Tolima: Larry Vásquez (9 PT), Julián Quiñones (17 PT), Marco Pérez (37 PT), Danobis Banguero (21 ST), Diego Valdés (35 ST), Anderson Plata (38 ST),



Amonestados en América: Michael Rangel (26 ST),



Expulsados: Juan Pablo Segovia (41 ST).



Goles de América: Yesus Cabrera (8 PT),



Detalle: Marco Pérez erró pena máxima a los 43 minutos del segundo tiempo.



Figura: Yesus Cabrera (8).



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Asistencia: 8.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Lisandro Castillo (6)





GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué