Junior sorprende a Tolima y lo vence en Ibagué

Deportes Tolima perdió en casa contra Junior, 0-1, en partido de la fecha 14 del fútbol colombino disputado este miércoles.

En el Manuel Murillo Toro de Ibagué se vivió un primer tiempo sin muchas opciones claras de gol, aunque sí con buena presencia en el último cuarto. Los arqueros William Cuesta, del Tolima, y Sebastián Viera, del Junior, fueron claves en las pocas opciones que se generaron, sacando todo peligro.



En el complemento, cuando mejor jugaba el local, llegó el gol rojiblanco después de un robo de balón. Luis 'Cariaco' González, fue el encargado de sentenciar el 0-1.



Hasta el minuto 10 se dio la primera acción clara de gol. Pelota larga del arquero William Cuesta que cabeceó Jáminton Campaz, desde sector izquierdo, y José Guillermo 'Tico' Ortíz, después de superar al central Germán Mera, sacó un remate a "quemarropa" que desvió Sebastián Viera.



El 'Tiburón' también respondió y de no ser por William Cuesta, que salvó en dos tiempos, el visitante se habría ido en ventaja.

A los 63 minutos y producto de la presión alta, Junior consiguió desequilibrar la balanza cuando mejor jugaba el dueño de casa. Didier Moreno le robó la pelota a Ómar Albornoz, se la jugó con Borja y este habilitó a 'Cariaco' González, que la mandó al fondo. Una vez más la 'Ley del Ex' se hizo valer.



Sobre los 78', Viera nuevamente salvó su arco, esta vez con un remate desde fuera del área de Jeison Angulo. Apenas pasaron 2 minutos cuando el arquero rojiblanco volvió a ser exigido, esta vez con un remate de Campaz, quien con el pasar de los minutos crecía. Sobre los 83', Luis Miranda ejecutó un cobro de tiro libre frontal, que se estrelló en el travesaño. ¡Por tercera vez, en cinco minutos, Junior se salvaba!.



Transcurría el minuto 85 cuando se dio una polémica acción, por una posible falta en el área de Mera sobre Albornoz, acción que después de ser revisada por el VAR, no se sancionó. Tolima no se rindió y siguió atacando, así que el técnico Perea acudió a Danny Rosero, otro defensor, para defender el resultado.



REDACCIÓN FUTBOLRED