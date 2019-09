Golpe de Equidad en Ibagué: derrotó al Tolima 0-1

En un partido donde se volvieron a mostrar falencias en la creación y donde Álvaro Montero no pudo como siempre ser el que ganara los puntos, Deportes Tolima cayó derrotado por la mínima diferencia ante un ordenado Equidad que anotó a través de Carlos Peralta.

Con una propuesta enmarcada en el orden, poco espacio entre las líneas y presión a la salida del rival llegó Equidad al Manuel Murillo Toro, buscando controlar el trabajo de creación del Deportes Tolima que salió con un planteamiento donde se mostraba un solo volante de marca y cuatro hombres de características de armado.



Ese trabajo del equipo asegurador cumplía su cometido, porque cortaba el nexo entre los creativos y el único punta, Jorge Ramos, y con el paso de los minutos los hacía acomodarse bien en el terreno de juego y progresivamente acercarse a los predios de Álvaro Montero que controlaba los débiles remates de los bogotanos.



Tolima no lograba ser claro y constante en la tarea ofensiva, los jugadores pijaos concientes de la necesidad de ganar imprimían ganas y entrega, pero eso no era suficiente para romper el bloque del rival que no pasaba apuros en defensa y no permitía que se exigiera a Diego Novoa.



Para la retina del aficionado el trámite de juego no era vistoso, Equidad con aplicación táctica sacaba provecho de un falto de ideas Deportes Tolima y eso se reflejaba en el cero a cero con el que se cerró el primer tiempo.

Equidad trabajó el resultado

Al ver que el planteamiento de la primera etapa no dio los resultados esperados, Alberto Gamero volvió al 2-3 en la zona de volantes, ordenando el ingreso de Guido Vadalá y Bernaldo Manzano desde el arranque del segundo tiempo.



Esto le dio mayor libertad a Anderson Plata y Alex Castro para ser los encargados del desborde y la salida rápida por los costados, buscando a través de la jugada individual romper la línea defensiva de Equidad, Tolima se fue volcando a campo de los aseguradores y no le prestaba el balón al rival.



Esa posesión y asedio a la zaga de Equidad por parte del Vinotinto y Oro era estéril y facilitaba el trabajo defensivo de los visitantes, por su parte los dirigidos por Guillermo Rivera después del minuto 28 tomaron un nuevo aire y se acercaron con verdadero peligro en dos ocasiones a la portería de Montero.



Cada partido varias de las incorporaciones de Tolima para este torneo perdían el examen y quedaban en deuda por su poco aporte al colectivo, Nieto, Centeno y Vadalá eran intrascendentes y no pesaban cuando el equipo necesitaba un revulsivo para salir de situaciones como la que vivía ante Equidad, tomando en cuenta que a la altura del minuto 42 se dejaban escapar dos puntos del Murillo Toro.



Cuatro minutos de adición ordenó el árbitro García, a los 45 Equidad se fue en contragolpe y aprovechó una descompensación en la defensa del Tolima que retrocedió mal y permitió que en dos ocasiones rematara Camacho y permitiera el lucimiento de Álvaro Montero que no puede ser siempre el salvador del equipo Pijao y cubrir los errores de sus compañeros, el rebote le queda al recién ingresado Carlos Peralta que definió y marcó el gol que aseguraba la victoria para los bogotanos.



Tolima no tuvo tiempo para reaccionar y veía como se le escapaban tres puntos en su casa, en los dos recientes juegos como local el Vinotinto y Oro solo sacó un punto y esto es el resultado de la irregularidad de varios jugadores que no encuentran un nivel positivo.

Síntesis

Tolima 0 / Equidad 1

Deportes Tolima: Álvaro Montero (6); Nilson Castrillón (6), Sergio Mosquera (6), José Moya (6), Danobis Banguero (6); Carlos Robles (7), Juan Pablo Nieto (5), Anderson Plata (6), David Centeno (5), Alex Castro (6), Jorge Ramos (5).

D.T.: Alberto Gamero



Equidad: Diego Novoa (6); Walmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (7), Jhon García (6), Andrés Correa (6); Pablo Lima (7), Juan Mahecha (6), David Camacho (6), Armando Vargas (5), Matias Mier (6), Gastón Poncett (5).

D.T.: Guillermo Rivera.

Partido: Bueno.



Cambios en Tolima: Guido Vadalá (4) por Juan Pablo Nieto (1 ST), Bernaldo Manzano (6) por David Centeno (1 ST), Diego Valdés por Jorge Ramos (29 ST).



Cambios de Equidad: Neider Barona por Matías Mier (27 ST), Sebastián Valbuena por Armando Vargas (27 ST), Carlos Peralta por Gastón Poncett (37 ST).



Amonestados en Tolima: Bernaldo Manzano (15 ST), Guido Vadalá (24 ST), Gastón Poncett (25 ST), Alex Castro (35 ST),



Amonestados en Equidad: Andrés Correa (8 ST), Diego Novoa (9 ST), Pablo Lima (22 ST), Matias Mier (22 ST), , Gastón Poncett (25 ST), Walmer Pacheco (39 ST),



Goles de Equidad: Carlos Peralta (45 ST).

Figura: Pablo Lima (7)



Estadio: Manuel Murillo Toro.

Asistencia: 3.000 espectadores aproximadamente.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Ricardo García (6)



GUILLERMO GONZÁLEZ

Para EL TIEMPO

Ibagué