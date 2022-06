El de la exigencia, el de la obligación y el favorito para clasificar en el grupo B era el Deportes Tolima. Este domingo, cuando tenía que salir a demostrar todo eso, lo hizo con creces, con nómina remendada, escarbando en el departamento médico y hasta jugando más de media hora con uno menos.

El equipo que dirige Hernán Torres, campeón hace un año y subcampeón hace seis meses, único colombiano clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, quiere más, mucho más. Venció 0-1 al Medellín, con un gol de Ánderson Plata, a los 45 del primer tiempo.

Ahora Tolima tiene la primera opción para clasificar a la final: debe ganarle a Envigado en el estadio Manuel Murillo Toro para no depender de nadie.



El empate también podría darle la clasificación al vinotinto y oro, pero en ese caso necesitaría que el Medellín se lleve al menos un punto de Techo, donde jugará contra La Equidad, el jueves. E incluso sería finalista perdiendo si hay empate en Bogotá en la última fecha.



Pese a la derrota, Medellín sigue vivo, pero complicado: tiene que ganarle a La Equidad y esperar una derrota del Tolima en casa.

La Equidad goleó y aún sueña con pelear por la estrella



En el Parque Estadio Sur, La Equidad no tuvo piedad con una de las versiones más pobres de Envigado en este semestre. La goleada 0-3 lo deja vivo para la última fecha: tiene que ganarle al DIM y esperar que Tolima no lo haga.



Dos penaltis, anotados por Pablo Sabbag, a los 39 minutos, y Pablo Lima, a los 81, y un tanto de Francisco Chaverra en el cierre de la primera etapa les dieron la victoria a los dirigidos por Alexis García.



“Lo importante es mantener los pies sobre la tierra, este es un equipo muy humilde. La meta de nosotros es hacer 42 puntos y luego que Dios nos regale lo que quiera y lo que crea que merecemos. Les he dicho a los muchachos que no estén pendientes del resultado, sino del juego, porque este lo lleva a uno a los resultados”, dijo García.



